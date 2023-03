Consumos problemáticos: refuerzan atención en la frontera con Brasil

lunes 27 de marzo de 2023 | 6:06hs.

La temática de los consumos problemáticos es compleja de abordar, dado que en cada lugar se manifiesta de manera particular porque las sustancias varían y también los recursos. En las zonas fronterizas con Brasil y áreas de influencia, la circulación de la pedra -derivado de la cocaína, barato y muy adictivo- genera una gran problemática, y a esto se suma el consumo de alcohol y el gran abandono de los tratamientos.



En este contexto, en San Pedro, se avanza en la construcción de un Centro de Atención de Adicciones, apuntando a poder ofrecer a la zona un lugar con internación a largo plazo y no sólo de atención ambulatoria.



Además, del centro en construcción son varios los actores sociales que, de forma mancomunada, trabajan para hacerle frente a la problemática en una zona de frontera donde el consumo de pedra arrastra serios inconvenientes.



Según datos del Ministerio de Prevención de Adicciones, el año pasado, a través de sus dispositivos se realizaron unas 30 mil atenciones. A su vez, el Hogar de Día de Oberá brinda atención a más de 200 personas. Mientras, desde la Fundación Reto a la Vida -focalizada en la deshabituación y lograr la abstinencia- trabajan con 40 personas en Eldorado y 26 en Aristóbulo del Valle. En tanto, en Puerto Iguazú se proyecta la instalación de un nuevo espacio para la asistencia.



San Pedro

En el municipio de San Pedro, el consumo es más notorio en barrios marginados y se trata de una problemática que afecta a niños desde los 9 años, provenientes de familias de muy bajos recursos, adolescentes o jóvenes que en su mayoría no asisten a la escuela o no cuentan con trabajo por lo que la demanda va mucho más allá de asistencia profesional para superar el estado de dependencia. En ese marco se concretan acciones que buscan contener tanto a quien tiene problemas de consumo como a la familia, lo que representa un esfuerzo mancomunado de varios frentes que se muestran comprometidos e involucran para abordar de manera idónea el tema.



El trabajo de involucramiento gradual de vecinos, profesionales e instituciones, de forma simultánea a la obra en construcción para disponer del necesario Centro para la Atención de Adicciones, es de suma importancia.



En este caso trabajan de forma conjunta las iglesias, el Foro de Seguridad Vecinal, el hospital local, área de Acción Social y propuestas de trabajo de prevención por parte de los juzgados.



Entre las necesidades, una de las planteadas es la falta de acompañantes terapéuticos, es así que se creó desde el Imes la Tecnicatura para Acompañante Terapéutico. Todo este trabajo se consolidó, de cierta manera, con la conformación del Consejo Consultivo, creado hace menos de un año.



Desde ese espacio, cuya particularidad es nuclear a profesionales e instituciones con el mismo fin, de forma permanente se generan actividades y cuentan con varios profesionales que están a disposición para asistir o encaminar la atención de alguna persona con problemas de consumo.



Entre las actividades realizan talleres en los barrios con el objetivo de transmitir conocimientos que permitan a los participantes sentir interés por algún oficio y despertar la capacidad hacer o crear algo por sus medios.



“Es muy importante comprometer a la sociedad, estamos frente a una grave problemática que demanda tiempo y recursos, los que son escasos. A la fecha son muchas las personas que buscan ayuda por un hijo, sobrino o hermano, lo que hago es acompañar, indicar los pasos a seguir para acceder a un tratamiento y visitar a quienes pasan por este momento. Hay muchos casos”, indicó el pastor Carlos Cadogan, de la iglesia bautista, integrante del Consejo Consultivo.



Y aportó un dato inquietante: “Es preocupante la cantidad de personas que no quieren o abandonan el tratamiento, 7 de cada 10 comienzan la terapia y la abandonan, sin hablar de adolescentes que son muy cambiantes, con los que el acompañamiento de la familia es indispensable. Ese panorama es frustrante y agotador, la contención parece quedar corta, cada día estoy más convencido de que lo mejor es la prevención”.



Esta organización y trabajo previo a la puesta en funcionamiento del tan anhelado centro es fundamental para seguir avanzado en cuestiones que hacen justamente referencia a la asistencia que necesita una persona con problemas de consumo. Es así que se creó un equipo de atención para que trabaje en el lugar donde haya demanda, cada quince días y la posibilidad de una guardia las 24 horas para atender los casos de adicciones y salud mental.



“La idea es que la respuesta sea lo más cercana al domicilio y evitar el traslado a otros municipios para una atención más específica y por otro lado con el ministro de Salud, Oscar Alarcón, estamos viendo de crear en el hospital nivel III de San Vicente una guardia de salud mental y adicciones 24 horas”, señaló Samuel López, ministro de Prevención de Adicciones y Control de Drogas.



En el caso de que se monte una guardia para atender a pacientes adictos y casos de salud mental, se trata de una iniciativa sumamente necesaria ya que a la par del consumo de drogas, la demanda por problemas mentales aumentó de manera significativa en el municipio y al tratarse de un hospital contaría con todas las prácticas necesarias, no solo terapéutica sino de manera integral con todo lo referido a análisis clínicos, laboratorios, radiología, entre otros, y se trata del tercer hospital en la provincia en contar con este servicio después de Eldorado y Oberá.



Teniendo en cuenta las consecuencias negativas de las adicciones y las cifras de rechazo o abandono del tratamiento, el énfasis esta en reforzar el tratamiento ambulatorio, en el que el acompañamiento de la familia es esencial y para ello el reciente creado equipo de trabajo junto a las demás instituciones están disponible para asistir a las familias, cuando lo requieran.



Internación

En lo que hace referencia al centro de atención, una de las particularidades que tendrá es el servicio de internación a largo plazo, es decir de 6, 18 o 24 meses. A la fecha no existe un establecimiento con esta prestación en la zona, ya que los casos que demandan internación a largo plazo son atendidos en el Centro Monoclínico Manantiales, de Posadas, y el espacio Reto a la Vida, que realizan el acompañamiento en la deshabituación.



“El centro de San Pedro no será similar a los otros centros de la provincia. La idea es integrarlo a las demás ofertas para dar respuestas dentro de la provincia a distintas realidades, entonces si tenemos un paciente que demande internación superior a los 21 días, de cualquier punto de la provincia, ese servicio lo tendremos en San Pedro, donde además se integra la atención de la niñez y la adolescencia, con el Hogar de Día. Son acciones para atender y frenar el consumo de la pedra que hoy es la mayor preocupación en municipios de frontera con Brasil, como San Pedro e Iguazú”, explicó López.



Además, contará con un espacio deportivo y recreativo, espacio de formación en oficios con una oferta importante de talleres, que apunta a la reinserción tanto social como laboral de las personas con adicciones y consultorios para la función terapéutica.



El espacio se edifica en barrio ex Cancha de Aviación, a 1.500 metros de la zona urbana de San Pedro. A la fecha la estructura llega hasta las paredes, en un sector se avanzó con la etapa para la colocación del techo. Se estima que en el transcurso de este año este culminada.



En similar situación se encuentra la obra del Hogar de Día, que se ubica frente al Centro de Atención de Adicciones.



Para cualquier consulta en relación a problemas con sustancias funciona la línea 141 del Sedronar.

En cifras

200 Son más de 200 las personas en situación de vulnerabilidad las que se acercan al Hogar de Día de Oberá para recibir atención y contención.

Buscan descentralizar la atención ambulatoria

Hoy la internación para pacientes que atraviesan alguna dependencia importante a sustancias en el interior de la provincia queda lejos, ya que se realiza en el Centro Manantial, de Posadas y esto dificulta seguir el tratamiento.



Sin embargo, lo que se busca cada vez más es poner a disposición espacios de contención y atención ambulatoria, para que el paciente no llegue al extremo de tener que internarse.



En Misiones hay 70 dispositivos para el abordaje de los consumos problemáticos en todos sus niveles distribuidos por una amplia variedad de municipios de la tierra colorada.



También están en funcionamiento 25 dispositivos del Sedronar.



De todos estos, el 55 por ciento de los espacios pertenece a la categoría de instituciones públicas, tanto municipales como provinciales y nacionales. El 25 por ciento, en tanto, es de grupos terapéuticos de autoayuda, el 9 por ciento comunidades de fe, el 7 por ciento asociaciones y ONG y el 4 por ciento, instituciones que trabajan en el ámbito barrial comunitario.



En este sentido, Samuel López explicó a este medio que la principal estrategia luego de la pandemia es descentralizar el servicio y la atención para que la población no tenga que viajar a los grandes centros urbanos, cosa que de por sí anula muchas posibilidades de tratamiento y control.



“Con los espacios móviles que visitan las localidades tenemos un grupo de acompañantes terapéuticos, psicólogos y trabajadores sociales, entonces no hace falta que las personas se trasladen hasta Manantial para hacer la consulta ambulatoria y hacer el tratamiento”.



Descentralización

En la provincia, un total de 21 municipios en los 17 departamentos -siguiendo con la tendencia a concentrarse en los municipios cabecera- tendrían al menos un dispositivo para la atención y prevención de las adicciones y consumo problemático.



“En 2022, el 87% de las atenciones tuvo que ver con el centro Manantial en la zona Capital, para mí la mejor estrategia es descentralizar y que no todo se tenga que resolver en Posadas. De hecho, hoy lo único que se está resolviendo en Manantial es la internación”, añadió.



El abordaje asistencial puede ser realizado únicamente por un equipo interdisciplinario y especialistas de la salud.



Se da en pacientes que ya se encuentran en situación de adicción y que requieren no solamente una contención espiritual y psicosocial sino también médica.



Recientemente se anunció que el próximo mes se inaugurará en Posadas un nuevo centro integral para prevención y tratamientos de adicciones, enmarcado en la ley provincial XVII–N° 141.



En este nuevo espacio, las instalaciones están concluidas en un 90% y solamente faltaría el mobiliario y la dotación de recurso humano.



Los tratamientos de internación, desintoxicación y deshabituación duran entre 14 y 21 días y para este nuevo centro tenemos 30 camas disponibles, expresarond desde la cartera preventiva. Aparte también tendrá la opción de atención ambulatoria.