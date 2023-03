Cerámicos o porcelanatos: qué conviene en cada caso

lunes 27 de marzo de 2023 | 0:00hs.

Aunque ambos son fáciles de limpiar, resistentes y ofrecen muchos estilos y terminaciones, cada uno tiene ventajas y desventajas.



Los pisos de porcelanato son los más elegidos en las viviendas de hoy. Son ideales para ambientes amplios ya que, gracias a su proceso de fabricación, se pueden obtener piezas más grandes y resistentes que en otros materiales. Tienen un acabado perfecto y son absolutamente impermeables al agua, la humedad y la grasa. Los porcelanatos ofrecen una gran variedad de terminaciones que imitan otros materiales pero tienen menos dificultades para conservarse en buen estado.



Porcelanatos símil madera: se puede sumarle calidez a los ambientes con unos revestimientos símil madera y olvidarse de hacer grandes esfuerzos por mantenerla. Sólo se va a necesitar agua y un trapo.



Porcelanatos símil piedra: existen porcelanatos que imitan las más famosas piedras naturales, tales como los de Carrara, que le suman a los ambientes elegancia y sofisticación. También hay otros revestimientos símil piedra más rústicos, ideales para generar ambientes descontracturados o para exteriores.



Porcelanatos imitación cemento: a diferencia de otros materiales -como el hormigón- éstos cuentan con la ventaja de no sufrir grietas cuando se colocan en grandes superficies.



Cerámicos

Los cerámicos son muy utilizados en las construcciones y son muy resistentes, impermeables y efectivos. A pesar de que no pueden conseguirse placas de dimensiones muy grandes, las terminaciones de los cerámicos son muy diversas y bonitas. Tanto los cerámicos como los porcelanatos están hechos a base de arcilla y otros materiales naturales. Sin embargo, la arcilla que se utiliza para los cerámicos es menos refinada y el proceso de cocción es a menor temperatura. Es por ello que los cerámicos pueden ser menos resistentes a la erosión que producen el agua y otros factores y son más susceptibles a deteriorarse o a presentar manchas de humedad.



Usos

Ambos materiales son perfectos para utilizarse en interiores. Se puede utilizarlos en livings, cocinas, baños, oficinas y locales comerciales. Con sus diversas terminaciones, pueden aportar calidez y bienestar a todos los ambientes que se desee revestir. En los exteriores o en ambientes más exigentes, sin embargo, es conveniente optar por un porcelanato, ya que ofrece mayor impermeabilidad y resistencia.



Costos

El precio de los materiales que vamos a utilizar en nuestra construcción muchas veces determina el producto que elegimos. Tené en cuenta que si no tenés un presupuesto muy abultado, vas a tener que evaluar en qué ambientes es necesario optar por un producto de mayor calidad y en cuáles podés elegir un producto más económico.



Debido a su proceso de fabricación y a los materiales que se utilizan, ¡los porcelanatos tienen un costo más elevado que los cerámicos! Así que tomate el tiempo de comparar precios.



Instalación

La instalación para ambos productos es sencilla y puede realizarse sin mayores inconvenientes. Tené en cuenta que las placas de los porcelanatos son más largas y posiblemente necesites recortar las piezas para que entren en tu ambiente.



Los porcelanatos deben ubicarse sobre un contrapiso liso, rígido y plano. Pueden instalarse sobre una losa de concreto, una carpeta a base de cemento, sobre madera contrachapada ¡y hasta sobre baldosas que ya estén colocadas! Sólo tenés que chequear que estén en buen estado.