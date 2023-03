Indonesia pone en duda el Mundial sub 20 y Argentina podría ser sede

lunes 27 de marzo de 2023 | 6:01hs.

A partir del 20 de mayo, se celebrará en Indonesia el Mundial sub 20, certamen del cual no participará la Selección Argentina. Sin embargo, la Asociación Indonesa de Fútbol, a través de un comunicado, puso en duda la realización del sorteo, el cual tiene fecha para el 31 de marzo, por una decisión del Gobernador de Bali, Wayan Koster.



Si bien hasta el momento la Fifa no dio razones para cancelar el evento, el ente regulador del fútbol indonesio ya “está calculando el impacto negativo que podría tener la cancelación del sorteo”. Esto se debe a que el funcionario de la capital firmó una garantía gubernamental para que el país asiático sea sede del certamen mundialista juvenil.



Sin embargo, fue él mismo quien rechazó la presencia de Israel en el sorteo, razón por la cual podría ser anulado. Para Fifa, la negación de Koster es lo mismo que el no cumplimiento de la garantía firmada, motivo por el que la Asociación “anticiparía el peor resultado posible”.



Quien alzó la voz en representación de la Asociación Indonesia fue un miembro del Comité Ejecutivo, Arya Sinulingga, quien pidió de la ayuda de todos “para salvar al fútbol indonesio”. El enfático pedido de ayuda es a causa de las sanciones que podría recibir la Asociación por parte de la Fifa si decide cancelar el Mundial sub-20.



Las próximas horas serán clave para ver si hay algún tipo de acuerdo diplomático o si efectivamente se empieza a pensar en un cambio de sede.



Argentina tuvo una floja participación en el Sudamericano sub 20 quedando rápidamente sin chances de clasificar al Mundial. Los dirigidos por el Javier Mascherano cayeron ante Paraguay, luego ante Brasil, sumaron algunas esperanzas ganándole a Perú, pero se despidió del torneo en primera fase al caer ante el anfitrión Colombia.



Sin embargo, en caso de que Argentina sea sede, el conjunto que hasta el Sudamericano dirigió el Jefectio, clasificaría por ser país anfitrión. Hasta el momento la decisión de Mascherano sigue firme en no continuar en el cargo y en AFA ya están buscando al sucesor.



Argentina fue sede del Mundial sub 20 en 2001, cuando el equipo dirigido por José Pekerman se consagró campeón.