Candelaria: alumnas del BOP N°82 se trenzaron a golpes en plena calle

domingo 26 de marzo de 2023 | 21:10hs.

La localidad de Candelaria se vio consternada tras un video viral de alumnas del BOP 82 de la localidad que se trenzaron en una pelea callejera con el uniforme de la institución. De acuerdo a averiguaciones de El Territorio se desconoce el motivo por el cual las alumnas se golpearon mientras los varones del grupo de la misma institución filmaban la violenta situación.

Respecto a lo sucedido, en diálogo con El Territorio, Claudia S., directora de la institución manifestó: “lamentablemente nuestra escuela absorbe muchos alumnos de otras instituciones que no tienen buena educación y acarrean problemas de familia. Constantemente les recordamos a los alumnos sobre las reglas de la institución pero estas cosas se nos escapan de las manos”.

Asimismo indicó que una vez que los chicos salen dejan las instalaciones, “las responsabilidad ya no corresponde al establecimiento educativo. Como institución nos hacemos responsables de lo que pasa con los alumnos adentro, no de lo que pasa afuera, por más que lleven el uniforme. Recibimos chicos de otras instituciones como de Garupá etc., y de educación familiar diversa, sabemos lo que pasó pero fue fuera de la escuela”.

En tanto que lo ocurrido llevó a muchos ciudadanos comentar sus experiencias con los alumnos de la institución, en ese sentido, Carlos Z. expresó que “esos chicos no tienen idea de lo que es educación, y no somos las familias, porque siquiera tengo familiares ahí, pero no respetan nada, copan las calles, insultan, no dimensionan el peligro del tránsito vehicular, lo que paso con la pelea de esas alumnas y varones filmando demuestra una problemática educativa institucional, no familiar.

Además hubo varias familias se mostraron indignadas con los dichos de la directora. Sin embargo ella recalcó que el BOP N°82 “recibe y absorbe a alumnos dé instituciones que no hacen las cosas bien, también con chicos que tienen problemas familiares de base”, de los cuales el instituto “no se puede hacer cargo”

“No digo que la culpa sea de los padres sino que los chicos actúan de una manera y no respetan las normas de la institución y nosotros tratamos de hacer lo posible para que todo se encamine hacia un buen camino, es grave lo que paso y vamos a tomar medidas como institución”, cerró Claudia.

Por otra parte, en 2015, la misma institución vivió un hecho lamentable cuando los directivos citaron a unos padres para informarles sobre una situación de violencia física de sus hijas y fueron ellos quienes terminaron agrediéndose físicamente.