Hoy cederá el calor, pero todavía no refrescará

domingo 26 de marzo de 2023 | 8:17hs.

El calor intenso fue uno de los protagonistas en la semana que pasó. Entre el miércoles y el viernes se registraron temperaturas rozando los 35° y sensación térmica de 40° sobre la capital misionera. El escenario no fue diferente en el resto de la provincia, donde el termómetro también mostró temperaturas mínimas encima de los 20° a pesar que el otoño ya comenzó.



Para hoy se espera que la inestabilidad persista en la zona Centro y Norte de la tierra colorada y desde la mañana mejore en el Sur. Así, el paso de un débil frente frío traerá acompañado un alivio a las calurosas jornadas de los últimos días, pero las temperaturas más propias de esta estación todavía se demoran y no fueron aún pronosticadas.



Al respecto, sobre cómo se comportará los próximos días el tiempo, la Dirección de Alerta Temprana de Misiones detalló que hoy podrían acumularse hasta 25 milímetros de agua en algunas regiones y los vientos predominarán del Sur este domingo.



Sobre la zona Sur se espera que amanezca más fresco que otros días, con mínimas de 18° y máximas que no llegarán a los 30°. Al Centro se repetirá la situación con mínimas de 16° y máximas de 27° y en la zona Norte el tiempo estará inestable la mayor parte del día con mínimas de 19° y máximas de 31°.



Mañana el tiempo estará estable y con predominio de sol en Misiones, debido a la llegada de una masa de aire más seco. Se espera poca nubosidad a lo largo de la jornada con temperaturas agradables durante la mañana. Ya no hay chances de precipitaciones para esta jornada.



En la zona Sur las mínimas serán de 20° y las máximas pueden alcanzar los 31°, en el Centro las temperaturas mínimas serán de 18° y las máximas de 29° y al Norte habrá mínimas de 21° y máximas de 33°.



Sin embargo, se anticipó que el alivio será muy corto y nuevamente las altas temperaturas volverán a aparecer en esta semana que inicia, aunque las marcas estarán lejos de los valores previos para que sean considerados como una ola de calor.



Respecto al índice de peligrosidad de incendios sobre Misiones, también bajó de “muy alto” a “moderado” en las últimas horas, según informó el Ministerio de Ecología.

En cifras

29°Para hoy están pronosticados 29° de máxima sobre Posadas. En el Centro y Norte habrá tiempo inestable con chance de precipitaciones.