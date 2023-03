Encontró el resultado

domingo 26 de marzo de 2023 | 6:05hs.

Boca le ganó 2-1 a Olimpo en el estadio Centenario de Chaco, por los 32avos de final de la Copa Argentina, con goles de Agustín Sandez y Darío Benedetto. Descontó Nadir Hadad para el Aurinegro.



Así, el Xeneize se quedó con un partido trascendental para el futuro del entrenador xeneize, Hugo Ibarra, tras una semana en la cuerda floja luego de dos derrotas al hilo. En 16avos, enfrentará al ganador del cruce entre Barracas Central y Estudiantes (BA).



En un primer tiempo discreto, sin grandes asociaciones ni chances claras para ninguno, Agustín Sández clavó un golazo de otro partido. A los 36’, tomó la pelota en el vértice del área, tiró una pared con Darío Benedetto y, dentro de la medialuna, sacó un derechazo impresionante que se metió en el segundo palo de Martín García.



En el complemento, Olimpo tuvo oportunidades de marcar, pero no estuvo fino en el remate final. Boca aprovechó y, con un polémico penal que cobró Lucas Comesaña por un supuesto empujón de Claudio Cevasco sobre Benedetto, fue el Pipa quien puso el 2-0.



El Pipa llegó a los 7 goles con el Xeneize en la Copa Argentina, igualó la línea de Carlos Tevez y son los máximos anotadores de Boca en el certamen nacional.



Parecía que sería un final tranquilo para el Xeneize, pero el equipo del Federal A pudo descontar a los 44’ gracias a un cabezazo de Nadir Hadad.



Sin embargo, no le alcanzó y Boca pasó a 16avos de final de la Copa Argentina, instancia en la que esperará por el ganador del cruce entre Barracas Central y Estudiantes (BA).



Boca no mostró un gran juego, pero después de tres partidos sin ganar en la Liga Profesional pudo cortar la mala racha y ahora tendrá un poco de paz para trabajar en la semana.



El próximo objetivo del Xeneize será Barracas Central, al que se enfrentará el sábado que viene, desde las 15.30.