Atropellado por Gendarmería pidió traslado para una mejor atención

domingo 26 de marzo de 2023 | 6:03hs.

Ronaldo Dos Santos (26), el joven que hace más de 50 días fue atropellado por un móvil de Gendarmería Nacional en el municipio de Pozo Azul, y a consecuencia de las gravísimas heridas se encontraba internado en el Hospital Samic de Eldorado, solicitó mediante su abogado ante la Justicia una acción de amparo con urgencia, debido a la compleja situación de salud que atraviesa. El pedido tuvo un fallo a favor.



Según testimonios de Dos Santos y sus familiares, él debía ser trasladado a un centro de mayor complejidad, ya que no estaba recibiendo la atención sanitaria acorde a su estado. Temían que pudiera quedar con graves secuelas.



Con enorme impotencia por el lamentable giro que tuvo su vida por un mal e impune accionar de efectivos de la Gendarmería Nacional, Dos Santos manifestó a este medio: “Creo que la infección que tenía está empeorando, pareciera que se está pudriendo la zona de la operación de la pelvis. Necesito urgente que me puedan derivar a un centro de mayor complejidad. Pido por favor que cuanto antes se pueda concretar el traslado y así mejore mi calidad de vida”.



Por ello, el representante legal de la supuesta víctima de abuso de autoridad, el abogado Gerardo Ayala, presentó un pedido de acción de amparo ante el Juzgado Federal de Eldorado, solicitando que de manera inmediata el Hospital Samic de Eldorado continúe brindando las prestaciones médico-asistenciales conforme a la situación de salud en la que se encuentra Dos Santos.



Además, que se ordene el traslado del joven a un centro de atención de alta complejidad que consideren pertinente, donde se pueda realizar los exámenes médicos y tratamientos que se requieren para su buena salud y recuperación.



Como se trata de un caso de urgencia, el Juzgado Federal de Eldorado, brindó tratamiento casi de inmediato. A última hora del jueves pasado se conoció el fallo en favor de Dos Santos.



Por lo tanto, la Justicia dio lugar al amparo y ordenó al Samic a que dentro de un transcurso de diez días se concrete la derivación hacía un centro de mayor complejidad donde se garantice la continuidad de los estudios y tratamientos que demande el paciente como así también la atención sanitaria correspondiente. En ese contexto, desde el último viernes el cuerpo médico retomó con las curaciones.



Días de sufrimiento

Desde el inentendible hecho, el joven de 26 años postrado en una cama de hospital pasó por varias intervenciones médicas. Hace un mes fue intervenido quirúrgicamente para la realización de una osteosíntesis de pelvis con doble placa, cuadro que demanda cuidados especiales para que la cirugía se cure sin complicaciones.



La derivación no se concretó por parte de la familia con anterioridad, porque no cuentan con medios económicos para llevarlo a Ronaldo a un sanatorio privado donde puedan realizarle una resonancia nuclear magnética de columna lumbosacra y pelvis,estudio que por falta de equipamiento, no es posible hacerlo dentro de la provincia.



Ante este marco, la cirugía para corregir las fracturas en el sacro se pospuso. Por ese motivo, antes del pasado 18 de marzo, desde el Samic solicitaron una derivación a un centro de mayor complejidad, ya que desde esa fecha los cuidados sanitarios para con el paciente no eran los adecuados para su cuadro. Tal era el caso que él mismo con la ayuda de su hermana se practicaba las curaciones en una cirugía que presenta infección.



“Estoy hace un par de días esperando la derivación y no recibo la atención adecuada. Ahora están viendo para derivarme a un hospital público. Hace 56 días que estoy acá y sólo me hicieron la cirugía de pelvis, tengo toda la parte de sacro sin hacer nada todavía. El doctor me dijo que puedo quedar con graves secuelas por estar tanto tiempo sin que me hagan la cirugía y eso me preocupa mucho”, indicó Dos Santos.



En cuanto a la atención que estuvo recibiendo en los últimos días, detalló que “el personal de enfermería me ponía suero, antibióticos y calmante, pero lo que es las curaciones no me hacían. Con mi hermana hacíamos las curaciones, todavía supura bastante. La última curación que me hizo el médico fue el sábado de la semana pasada”, señaló el hombre, a quien le resulta casi imposible moverse sin sufrir exagerados dolores en la región del sacro.



Compleja historia clínica

Según la historia clínica, el cuadro de salud de Ronaldo es complejo, ya que los exámenes que le realizaron en el Samic constataron que presenta impotencia funcional en pelvis y miembros inferiores, fractura de pelvis y sacro tipo Denis 2 con apertura de anillo pelviano, neumotórax, edema y hematoma escrotal, lesión axonal de los motores ciático poplíteo externo y tibial posterior derecho sin signos de denervación actual.



Para este diagnóstico, Dos Santos pasó por neurología, traumatología y salud mental. Asimismo, le realizaron un electromiograma, ecografía escrotal y vesical, cierre del anillo pelviano con cincha pélvica, urología, entre otros.



En cuanto al proceso judicial, trabaja el Juzgado Federal en conjunto con el Juzgado de Instrucción I de San Pedro.



Según pudo saber El Territorio, en primer lugar, se solicitó que la Jefatura del Escuadrón XII, de Bernardo de Irigoyen, haga su descargo por los hechos denunciados y copias de los libros de guardias a fin de determinar quiénes estaban en el operativo y qué informaron.



En el libro aparecen quince gendarmes que se presentaron en el Hospital Samic después del siniestro, tres de ellos prestan servicios en el Escuadrón 10 de Eldorado. Estos según informaron fueron a tomar muestras de las huellas.



En la derivación de Ronaldo desde el hospital de San Pedro a Eldorado, llegaron un gendarme y un médico en la ambulancia. Lo llamativo es que tres gendarmes viajaron en un auto particular y en distintos horarios se involucraron los restantes.

El móvil de Gendarmería Nacional atropelló al joven el último 26 de enero.

También se solicitó el secuestro del móvil de la mencionada fuerza, a la que se practicaron las pericias. Resta la pericia de la motocicleta que conducía Dos Santos y la declaración de testigos.



Por otro lado, respecto a lo judicial, habría un testigo que vio el momento del atropellamiento. Además, hay otros testigos que son de suma importancia para dar fe de que el hombre no estaba involucrado en caza furtiva o usurpación de propiedad y demás cargos en su contra.

En cifras

15 Es el total de gendarmes que aparecen en los libros de asistencia del Hospital Samic de Eldorado después del siniestro.