Un predio a la medida

domingo 26 de marzo de 2023 | 6:01hs.

Lionel Messi, capitán y máximo símbolo de la Selección Argentina, vivió ayer una jornada especial: el flamante complejo habitacional deportivo y todo el predio de Ezeiza llevará su nombre a partir de ahora.



El astro rosarino -quien descubrió la piedra fundacional del edificio junto a Claudio Tapia y Lionel Scaloni- tuvo un desayuno junto a dirigentes y futbolistas (dos del fútbol masculino y dos jugadores del femenino) de las 28 instituciones de la Liga Profesional. Además, algunos subcampeones del mundo de Brasil 2014 estuvieron en primera fila como Fernando Gago, Marcos Rojo, el misionero Sergio Romero, Javier Mascherano y Mariano Andújar.



La idea del evento fue que sea un nuevo reconocimiento -muy grande- para Lionel Messi, tras la histórica coronación en el Mundial de Qatar 2022.



Lionel Messi tomó la palabra en el evento y agradeció a todos los que asistieron al predio de la AFA en Ezeiza para el reconocimiento.



“Antes que nada, muchas gracias por estar acá. No era fácil juntar a todos. Más en estos momentos, gente que viene desde afuera, jugadores que representan a equipos de todo el país. Agradecer al Chiqui (Tapia) por este reconocimiento. Es algo muy emocionante para mí. Hace casi 20 años que vengo a este predio y, desde el primer día que entré, sentí una energía muy especial”, expresó.



“Este lugar es algo sensacional. Hasta en los peores momentos, que he tenido momentos muy malos, era entrar y olvidarme de todo. Llegar y sentir felicidad por estar en este lugar y lo sigo sintiendo. Por eso, hoy me siento muy feliz de que, después de tanto tiempo, esto vaya a llevar mi nombre. Creo que los homenajes se tienen que hacer en vida y este es un reconocimiento muy especial por lo que significa este predio. Que lleve mi nombre es algo muy lindo”, sentenció el capitán de la Selección Argentina.



“Este reconocimiento es de los más lindos que recibí nunca. Un gran honor, muchas gracias!!!”, escribió el delantero de 35 años en un posteo, minutos después de la ceremonia en el flamante predio Lionel Messi.

Movimientos livianos y tareas de definición

Después de un comienzo del día con homenajes para Lionel Messi, la Albiceleste retornó a los entrenamientos de cara al próximo amistoso ante Curazao, el martes en Santiago del Estero.



En el marco de una gira por el país más relajada que de costumbre, el plantel dirigido por Lionel Scaloni realizó tareas livianas y trabajos de definición durante la mañana de ayer. Asimismo, los jugadores también participaron de un entrenamiento de fútbol reducido, sin que el DT pare un equipo de cara al duelo del martes.



Lo cierto es que se espera que el entrenador ponga como titulares a varios de los que no jugaron o no sumaron muchos minutos ante Panamá. Incluso hasta podría darse el estreno de alguno de los pibes que fueron convocados para la gira.



Teniendo en cuenta la idea de rotación y de que todos tengan su momento en la cancha para celebrar el Mundial, el posible equipo que podría jugar ante Curazao sería: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.