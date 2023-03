Se largó la campaña en Misiones

domingo 26 de marzo de 2023 | 6:05hs.

La Argentina pasó esta semana de una extrema discusión de alta tensión eléctrica, a un nuevo chisporroteo político en la cúspide del poder en el oficialismo y un intento de acercamiento en la oposición entre Macri y Rodríguez Larreta, pasando por un nuevo escándalo por espionaje y, sobre todo, la térmica estuvo a punto de saltar por nuevas descargas económicas. Pero las principales preocupaciones de los argentinos son inflación, pobreza e inseguridad, según el ranking elaborado por la consultora Tendencias.



En cuanto a la primera tensión, fue puramente eléctrica o mejor, la falta de energía. Todas las miradas se posaron sobre las administraciones de las empresas Edesur y Edenor, que fueron señaladas como las responsables por la falta de inversión. Fundamentalmente hay una denuncia penal contra las autoridades de Edesur para que se los investigue por defraudación por desbaratamiento de los derechos acordados, abandono de persona y entorpecimiento de los servicios públicos.



Respecto a la tensión política, es la que se produjo entre Alberto Fernández y Sergio Massa, cuyo entorno sospecha que las operaciones políticas contra el ministro provienen de la Casa Rosada. Es decir, los obstáculos de la gestión económica son motorizados por el entorno del presidente. Lo cierto es que el descontrol inflacionario es lo que pone contra las cuerdas a Massa y con ello eleva el riesgo de sus probabilidades de ser candidato a presidente. Para bajar tensiones, se produjo un abrazo del presidente y el ministro, durante la recuperación de una estación de trenes que une Mendoza con la ciudad de Buenos Aires.



Es que la economía claramente no está desplazándose sobre rieles en el país e hizo mucho ruido el anuncio sobre la compra de bonos en pesos a partir de la estrepitosa merma en las reservas del Banco Central. Mediante decreto, se obliga a que todos los organismos públicos nacionales canjeen sus tenencias de bonos en dólares bajo ley extranjera por títulos públicos nuevos en pesos. La idea es convertir 4.000 millones de dólares de bonos Globales bajo ley extranjera a títulos pagaderos en pesos. Con ello el gobierno, que fue denunciado por tal maniobra, pretende estabilizar el mercado y evitar disparadas de precios.



Memoria y política

Como la política partidaria se cuela por estos días en todas partes, sucedió lo mismo durante la conmemoración de los 47 años del golpe militar de 1976. Aunque se intentó evitar politizar, desde La Cámpora y el kirchnerismo duro plantearon sobre la proscripción de Cristina y tras el operativo clamor, ahora avanzaron por el reclamo de que sea la candidata a presidenta, además de pedir por el esclarecimiento del intento de magnicidio. Cristina de paso instó desde sus redes por un Nunca Más a la corporación judicial. La otra cuestión que se planteó en medio de la multitudinaria marcha fue la indefinición en el oficialismo de quién será el principal candidato. Fue el propio Máximo Kirchner quien apuró a Alberto Fernández a dirimir candidatura en el oficialismo.



La juntada

Después de dos meses, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta volvieron a tener un mano a mano, para analizar estrategias electorales en Juntos por el Cambio. Por lo que se supo, cada uno mantuvo su postura. Larreta defiende la candidatura de sus ministros Fernán Quirós y Soledad Acuña, rechazando de esta manera la idea que propone Macri de bajar a estos candidatos para beneficiar la candidatura de su primo Jorge Macri. No obstante, horas después sorprendió que Emmanuel Ferrario bajara su candidatura a jefe de Gobierno porteño, se interpretó que con ello se empezaba a allanar el camino para unificar la oferta de PRO en el distrito donde el expresidente impulsa a su primo, con el anhelo de mantener aquella hegemonía en el distrito porteño donde el PRO gobierna desde 2007. Sería una jugada además para que Martín Lousteau -con buena sintonía con el Rodríguez Larreta- no tenga mayores chances en su carrera hacia la jefatura de Gobierno.



Tras el encuentro Rodríguez Larreta tampoco cambiaría su posición antigrieta, mientras Macri se inclina más por posturas más duras como las promovidas por Patricia Bullrich o de ataques más armados de María Eugenia Vidal hacia el oficialismo. Lo cierto es que aquella idea original que para marzo estaría ordenada la oferta del PRO no se cumplió y sigue en alza la tensión, puesto que Macri extiende su decisión personal de ser o no de la partida.



Chats y espionajes

La oposición, por desprolijidades, libra otro tipo de tensiones. Por un lado, Marcelo D’Alessandro terminó renunciando al cargo de ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires como consecuencia de la filtración de supuestos chats de su teléfono, con empresarios vinculados al Grupo Clarín y funcionarios judiciales en la realización de un viaje a Lago Escondido. Se añade una supuesta conversación con Silvio Robles, empleado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rossatti, además de supuestos cobros de coimas de la empresa de acarreo de autos de la ciudad. Por la causa del hackeo al exministro, la Justicia de Caba investiga la conexión misionera, en la cual mañana les tomarán declaración indagatoria a cinco vecinos de Eldorado, acusados de los delitos que se desprenden del supuesto hackeo. Con dicha renuncia, desde mañana la seguridad de la capital, será ejercida por Eugenio Burzaco, quien fuera director de la Policía Metropolitana y secretario de Seguridad de la Nación.



La existencia de un sistema de espionaje político y judicial ilegal, siempre merodeó en torno al macrismo. Ya en el 2020, la extitular de la Afip, Mercedes Marcó del Pont, había realizado una denuncia sobre supuesta existencia de un grupo de tareas dentro del organismo recaudador que habría perseguido durante la gestión de Mauricio Macri a personalidades o empresas a los que sindicaban como opositores. Ahora, esta semana, se conoció un nuevo hecho ligado al espionaje ilegal. Fue la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) la que denunció en la Justicia penal a un empleado del organismo que realizó tareas jerárquicas durante el macrismo y según se denuncia, tuvo accesos indebidos a la base de datos donde están registrados bienes, cuentas, propiedades y movimientos de los argentinos.



Al denunciado se lo acusa de haber realizado 56.864 consultas en los sistemas internos del organismo, de las cuales 35.439 (62,32%) no tenían justificativo alguno. Justamente los funcionarios de Afip no pueden indagar en la vida de los ciudadanos sin una razón justificada.



Repercusiones por el Silicon

Tras la puesta en marcha del Silicon Misiones se conoció del interés que despertó no sólo de los misioneros, sino también de gobernadores e intendentes tanto de zonas más cercanas como de varios puntos del país interesados en conocer en qué consiste y cuáles son los alcances de la propuesta. Lo previo representó un nuevo interés sobre el modelo de gestión en Misiones, como viene ocurrido respecto a otros proyectos innovadores como la implementación de la Escuela de Robótica y el Parque de la Salud.



Inicio de campaña

En Misiones, el jueves 23 dio inicio formal la campaña proselitista. En forma previa, el día 20 venció el registro de listas de candidatos a sublemas que en principio había ascendido a 1.182, aunque se terminaron formalizando sólo 782, lo que significa que por diversas razones 400 espacios desistieron o no pudieron ser parte de la carrera electoral camino al 7 de mayo. Tras esta depuración, la renovación con 377 sublemas quedó como el único espacio con presencia en los 78 municipios. Ello y a pesar de haber eliminado 125 sublemas, sigue siendo el que mayor cantidad de espacios tiene a lo largo y ancho de toda la provincia. Si se mide en cantidades de listas, quedó en segundo lugar, el frente Juntos por el Cambio, integrado por la Unión Cívica Radical, el PRO y Activar. También en esta coalición política se redujo a 209 sublemas, de los 397 que habían reservado. Si bien no serán parte en los 188 espacios reservados, continúa teniendo presencia en la mayoría de los municipios, con excepción de Pozo Azul, 9 de Julio y Olegario Víctor Andrade.



También en el frente La Fuerza de Todos, la cantidad de sublemas disminuyó de 233 a 152. De esta manera quedó en tercer lugar en cuanto a cantidades de listas presentadas por este frente conformado entre otros por el Partido Agrario y Social.



En cuanto a un desprendimiento de este último espacio, el Frente Amplio, es el que menor cantidad de espacios dejó sin efecto, solamente cuatro. No obstante, también hay que entender que es el que no tenía tantos lugares reservados y ahora se quedó con 40 sublemas. Al respecto uno de los armadores de este espacio, el diputado Martín Sereno se mostró confiando en una buena elección al sostener que tienen presencia efectiva en muchos municipios, donde destacó que vienen trabajando de manera intensa para resolver cuestiones como la falta de trabajo y colaborando con muchos vecinos. Sereno fue uno de los primeros invitados en participar del inicio del ciclo de entrevista realizado en Meta Data, el programa televisivo y político del diario El Territorio.



El Partido de Integración y Militancia solamente presentó sublemas en Posadas, totalizando cuatro de los seis que había inscripto en un primer momento. Esta semana seguirán corriendo los plazos legales porque mañana vencerá el plazo para que los lemas registren listas de candidatos municipales; el martes 28 se producirá el vencimiento para el registro de listas de candidatos a cargos provinciales y el jueves, el Tribunal Electoral resolverá las listas de candidatos municipales de lemas.



En Posadas

En el caso de Posadas, asciende a 44 los sublemas que siguen en carrera. De ese total, 11 pertenecen a la Renovación y en la oposición son más, 14 de la Fuerza de Todos y 13 de Juntos por el Cambio. Se completan con dos del Frente Amplio y cuatro del Movimiento de Integración y Militancia.



Justamente uno de los candidatos a intendente en la ciudad capital es Leonardo “Lalo” Stelatto que va por la reelección. En el día del inicio de la campaña electoral dio a conocer a sus principales colaboradores y, sobre todo, hizo públicos los principales motivos que lo llevaron a presentarse por un periodo más.



Stelatto va por el sublema Contá Conmigo, prometiendo estar dispuesto a seguir al servicio de la transformación de la capital provincial. Entiende que se logró aquella misión de transformar a Posadas para que sea linda de nuevo y ahora el desafío es mantenerla de esa manera, pero también concretar muchas de las cosas pendientes.



Desde el radicalismo

En tanto, otro de los invitados al primer ciclo de entrevistas de Meta Data, Pablo Argañaraz, actual concejal y presidente del radicalismo, también va en busca del sillón comunal en la ciudad capital. Entiende que llegó el momento de elegir una nueva opción en Posadas. Si bien reconoce obras realizadas, a su vez considera necesario hacer focos en temas como inseguridad o mayor atención en los barrios, para lo que se muestra como la opción para transformar esa realidad.



En Diputados

Desde la renovación vienen planteando y en estos días volvieron a ratificar la importancia de incorporar nuevas visiones al espacio, por lo que permitió sumar a referentes de diversos sectores como candidatos a intendentes y concejales que se fueron conociendo, como también quedó reflejado en la lista de diputados. Entienden que con estas incorporaciones y por lo que vienen concretando, tienen importantes ventajas de cara a estas elecciones.



La lista completa de los 20 candidatos titulares a diputados provinciales y siete suplentes fueron oficializados esta semana. Se puede apreciar la presencia de jóvenes y de quienes están llegando por primera vez a la arena política conocidos como “outsider” y ya ocupan un lugar expectante. Es lo que había adelantado Carlos Rovira en oportunidad del acto de apertura del edificio del Silicon Misiones, donde dio a conocer la decisión de seguir incorporando jóvenes y sobre todo que, para haber sido seleccionados, según explicó, había un orden de mérito, por imperio de la gente.



De esta manera, la lista íntegra desde quienes cumplen algún cargo en el ejecutivo, como el gobernador Oscar Herrera Ahuad quien encabeza de lista y está acompañado en segundo lugar por Anazul Centeno y en tercer lugar por Rovira, ambos van por un nuevo mandato.



Del mismo modo, se observan nuevas incorporaciones como la empresaria Sara Butvilofsky, el joven José Luis Pastori proveniente de la UCR, el corredor de automovilismo Rudi Bundziak o el actual titular del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), José Szychowski, junto a otras incorporaciones.