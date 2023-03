Se viene una semana caliente con dos sesiones de alto voltaje político

domingo 26 de marzo de 2023 | 6:02hs.

Mañana se inicia una semana atípica en la Cámara de Diputados, porque de un recinto apagado durante meses, de repente tendrá luz y presencia con dos sesiones en una misma semana. La primera sesión será el martes con un temario acordado por oficialistas y opositores para fortalecer la justicia federal de Santa Fe y la segunda el miércoles, con la presencia del jefe de gabinete Agustín Rossi, que responderá 3.500 preguntas de los legisladores sobre la gestión del gobierno nacional.



Sin dudas será una semana de intenso debate político en la cámara baja que abrirá las puertas del recinto durante dos días consecutivos después de un verano con escasa a nula actividad parlamentaria. Esta vez los diputados harán un 2 por 1. Dos sesiones en una misma semana.



Es que la escalada de la violencia narco en la provincia de Santa Fe logró unir a diputados de todos los espacios políticos para que se sienten en sus bancas el próximo martes para una sesión especial en la que se aprobará un proyecto de ley que busca fortalecer la justicia penal federal de esa provincia.



Los hechos de violencia que sacuden Santa Fe, con epicentro en la ciudad de Rosario, lograron romper la negativa del interbloque de Juntos por el Cambio a prestar quórum y prueba de ello es que la convocatoria a la sesión del martes lleva la firma no sólo del bloque oficialista sino también de todo el arco opositor.



La oficialización de ambas sesiones se conoció el jueves pasado, en la previa del feriado largo, a través de sendas notas firmadas por el secretario Parlamentario Eduardo Cergnul.



Se venía negociando y finalmente se confirmó la sesión especial, que será a partir de las 11 de la mañana del martes, sobre cuatro temas que en líneas generales reúnen consenso, pero que en un año electoral levantarán mucha polvareda política en el contexto de las divisiones ideológicas que atraviesan al gobierno nacional y a la oposición.



La intensidad política también se verá en el recinto el miércoles cuando los diputados pregunten al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, sobre la situación económica y social que atraviesa el país en el contexto de un año electoral en el que las sensibilidades partidarias suelen estar a flor de piel.



El pedido de sesión fue formulado por oficialistas y opositores, lo que marca un punto de inflexión respecto de la negativa de Juntos por el Cambio a dar quórum que se mantuvo desde diciembre del año pasado y que ahora aflojó a raíz de la fuerte presión social de la población al momento de requerir respuestas urgentes para la violencia narco que se vive en la ciudad de Rosario.



En el pedido de sesión figura la firma del presidente del bloque Frente de Todos, Germán Martínez, y sus pares Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR), Rodrigo De Loredo (Evolución Radical), Juan Manuel López (CC-ARI), Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense); Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) y Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal).



El temario de la sesión

El primer proyecto que figura en la labor parlamentaria del martes es la reforma de la justicia penal federal de Santa Fe que ya tiene el aval de la comisión de Presupuesto para el desembolso de los recursos necesarios para nombrar 50 jueces y fiscales en esa provincia, que agilicen el servicio judicial relacionado con delitos del narcotráfico.



El segundo proyecto pautado para la sesión del martes es la creación de un Régimen Simplificado y Régimen Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos, conocido popularmente como Mono-Tech para que trabajadores monotributistas del rubro tecnológico puedan facturar y cobrar en moneda extranjera.



Se trata de un pedido que vienen reclamando muchos trabajadores argentinos que prestan servicios laborales para empresas radicadas fuera del país, pero que al momento de cobrar por su trabajo se ven enredados en un circuito ilegal para poder recibir ese pago en dólares.



Una cuestión que viene siendo impulsada por el Ministerio de Economía a cargo de Sergio Massa que cuenta con el respaldo de los diputados del oficialismo, pero no de los legisladores de Juntos por el Cambio que reclaman abrir la cuestión a la reforma integral del monotributo en general y no sólo en lo relativo a la creación del mono tech.



El tercero de los proyectos previstos es la reforma de la Ley 22.990 de Sangre Humana



para incluir la obligación de informar a los donantes respecto del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas para que puedan decidir la voluntad de incorporarse a dicha plataforma.



Se trata de un proyecto que busca agrandar el universo de posibles donantes de células hematopoyéticas para las personas que necesiten este tipo de trasplantes y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. Por lo tanto, si logra aprobarse el martes próximo, será ley nacional.



Y el cuarto proyecto es la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia del Chaco al Estado Nacional para la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna El Palmar, que tuvo dictamen el pasado 26 de enero y que también cuenta con media sanción del Senado.

Agustín Rossi responderá 3.500 preguntas a los diputados

En medio de la tensión interna que atraviesa el gobierno nacional, el jefe de Gabinete Agustín Rossi asistirá el miércoles próximo a las 10.30 al Congreso para brindar su primer informe de gestión desde que asumió el cargo, en un debut que estará cruzado por la polémica en torno al canje de los bonos en dólares del Fondo de Garantías de la Anses.



Si bien sus antecedentes como legislador le dan la ventaja de conocer el paño parlamentario, el jefe de gabinete no tendrá una tarea sencilla al momento de responder las 3.500 preguntas que le harán los diputados nacionales en el marco del artículo 101 de la Constitución que lo obliga a informar sobre la gestión de gobierno.



Fuentes de la Jefatura de Gabinete confirmaron que los diputados enviaron por escrito 3.500 preguntas que están siendo respondidas por escrito a los legisladores pero que el miércoles próximo se realizarán de manera oral.



Entre las 3.500 preguntas que fueron enviadas a la Jefatura de Gabinete muchas apuntan a la crisis que atraviesa la ciudad de Rosario por la violencia narco, un tema cercano a Rossi por ser de Santa Fe.



Otro clásico al momento de los requerimientos de los diputados es siempre la situación económica del país. Por eso son muchas las preguntas referidas al canje de deuda que lanzó el ministro de Economía, Sergio Massa, el 18 de enero pasado, a la relación de ese canje con la reciente comunicación del Banco Central que ofrece a las instituciones financieras opciones de liquidez sobre títulos públicos y al proceso inflacionario.



Los legisladores de Juntos por el Cambio también solicitaron las presencias del ministro de Economía, Sergio Massa, y del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, a la comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargado de tratar los decretos de necesidad y urgencia, debido a que se oponen a la medida.