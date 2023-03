Las escasas lluvias afectan la producción de hojas verdes, choclo y quesos

domingo 26 de marzo de 2023 | 6:05hs.

Con el calor y las pocas lluvias de las últimas semanas, varias localidades están en alerta hídrica y productores y feriantes misioneros también se manifestan preocupados ante este escenario que se da a días de la Semana Santa, una de las épocas del año con mejores ventas en estos mercados de producción local.



Para los productores, esta es la temporada alta en venta de verduras frescas de hoja verde y a causa de la sequía su producción se redujo a menos de la mitad, algunas se perdieron y otras plantas no crecieron o no dieron frutos.



La misma problemática se repite en la mayoría de los vendedores que se concentran en las ferias francas. Ayer El Territorio visitó la feria de Villa Cabello -una de las más concurridas- y dialogó con productores que provienen de distintas localidades.



“No quieren crecer las cosas porque el suelo y el mismo ambiente están demasiado secos y eso nos complica. Más allá de si el combustible sube, si tenemos mercadería no hay problema”, dijo Aldo Knebel, de Cerro Azul.



En tanto, Elio Engel, productor de la misma localidad, comentó que la falta de lluvia provocó que se sequen las vertientes. Utilizaron mediasombra y riego para sobrellevar la situación, pero a veces escasea el agua y se complica el cuidado de las verduras.



“Perdimos varias tandas de hortalizas, es una lástima porque el verdeo es lo que la gente más compra. Por ahora sobrevivimos con la venta de mandioca, batata, morrones, grosellas, entre otros. Además, hubo un alza en las ventas de choclo y maní por las Pascuas”, contó.

Mandioca, batata y choclo crecen en las ventas ante la falta de verduras de hoja. Foto: Sebastián Velozo

La incertidumbre y la desazón de los productores se extienden también a otras localidades de la provincia y la búsqueda de vender productos alternativos es lo que mantiene su economía. Tal es el caso de Mauro Heckler, feriante y productor de la localidad de 25 de Mayo, quien comentó que hasta noviembre la plantación se desarrollaba de manera normal y a mediados de diciembre la sequía comenzó a acentuarse y su producción mermó.



“Lo que más complicó es que faltó lluvia para llenar las vertientes, entonces ya no se pudo mantener el caudal de agua para el riego. Justo ahora la demanda en ferias por productos frescos es altísima. Tuvimos que buscar agua con tractores de arroyos que estaban en otras chacras y priorizamos el agua para animales vacunos, porcinos y aves por encima de las verduras, al menos hasta que se normalicen las lluvias”, detalló.



Producción alternativa

En la misma línea, sostuvo que en la chacra tratan de producir variedades y al margen de que momentáneamente cese la producción de verduras, sobreviven con la venta de carnes y choclos. “Cuando fracasa una cosa, uno cubre con otros ingresos. Lo favorable fue que el maíz que se plantó en agosto y septiembre tuvo buena cosecha, entonces eso cubre lo que se plantó en enero y febrero, que por la sequía quedaron plantas sin espigas”, destacó.



Si bien se espera que la sequía se revierta con la finalización de La Niña, productores afirman que va a tardar al menos un mes en reponerse la producción nuevamente.



La falta de agua también afectó indirectamente a los productores de lácteos y en ese marco, Evelyn Pohl, de Panambí, comentó que el pasto también se secó y disminuyó.



“Cuanto menos pasto comen las vacas, menor cantidad de leche producen y eso reduce nuestra elaboración de quesos. Actualmente hay mucha demanda por Semana Santa y con las diez vacas que tenemos fabricamos unos 20 quesos, ya sea estilo Paraguay o tradicional, y se venden muy rápido”, explicó la joven feriante.



Para Hugo Núñez, responsable del Mercado Concentrador Zonal de Eldorado, “la situación por la sequía es crítica”.



Al igual que en Posadas, esta entidad nuclea a productores -en este caso de todo el Norte-, por lo cual sirve para hacer una evaluación respecto a la situación por la que atraviesan los trabajadores de las chacras.



Si bien resaltó que en Andresito y Bernardo de Irigoyen llovió un poco más, no fue lo suficiente y el resto de la zona sufre la falta de agua.



Hay problemas de producción en casi todos los cultivos: choclo, zapallito de tronco, verduras de hoja como la lechuga o acelga. “Todo está muy complicado. Hasta la cebollita de verdeo, que es mucho más resistente, está teniendo problemas. Incluso si uno ve las plantaciones de cítricos nota que las hojas están arrugadas por la falta de agua”, señaló Núñez.



Además agregó sobre la necesidad de tener provisión de agua más estable para los productores: “Venimos insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de que se construyan reservorios de agua de 30 o 40 mil litros para que los productores puedan afrontar mejor la situación. Incluso presentamos un proyecto para tener un camión cisterna que provea de agua a esos reservorios. Los productores chicos, que no tienen capacidad económica, pierden casi todo cuando se ve afectada su producción. Hasta se da la paradoja de que exista una tarifa diferenciada para los grandes productores, sin embargo, a los pequeños no les podemos garantizar la cantidad mínima para que produzcan alimentos”, explicó.



Trabajo técnico

Por su parte, la ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira, mencionó que están trabajando con técnicos en la búsqueda de nuevos métodos de producción.



“Primero fuimos con riego automatizado, después con reservorios y vamos a continuar con el riego inteligente. Lo último que se instaló fue el año pasado en el municipio de Andrade, en la chacra de un feriante, y planeamos seguir con esa línea a lo largo del año”, dijo Ferreira.



En cuanto a cifras de feriantes y productores, afirmó que hay al menos 3.000 en Misiones y sólo 500 pertenecen a Posadas. Algunas veces los productores de otras localidades juntan los productos de otras familias y traen para comercializar en la capital.



En todas las localidades hay al menos una feria y en particular en Posadas, hay más de 20. “En total son más de 100, sumando a los trece Mercados de la Soberanía Alimentaria, que es otro esquema similar al de feria”, detalló.



Por último, la funcionaria sostuvo que en los próximos días podría notarse el faltante de pollos. Lo que ocurre es que debido a la gripe aviar, se prohibió el movimiento de pollitos y eso complica a quienes se dedican a la venta de esa carne.



“Las Asociaciones de Ferias Francas vienen pidiendo plantear una excepción para que puedan recibir pollitos. El Senasa lo planteó a nivel nacional expresando la preocupación por verse afectada la cadena productiva de feriantes y el lunes probablemente tengamos una reunión con ministerios e instituciones afines”, sostuvo.



En ese caso, se deberán establecer protocolos que garanticen la trazabilidad y bioseguridad en los gallineros.

Con la información de corresponsalía Eldorado