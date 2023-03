Morena Rial fue atrapada robando en un comercio

domingo 26 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Morena Rial quedó envuelta en un escándalo tras ser grabada por una cámara de seguridad mientras robaba en un negocio, perteneciente a un familiar de Facundo Ambrosioni, su ex. En ‘A la tarde’, aseguraron que los videos comprobaron que se llevó varios iPhone, y por eso la Justicia decidió imputarla.



Carlos Nayi, el abogado del demandante, contó que la mediática podría recibir, como mínimo, seis años de condena, y adelantó que si los cargos de coacción y amenazas avanzan contra ella, se sumarían otros seis años. La joven accedió a ir a declarar luego de dos llamados, y lo hizo en compañía de una amiga y su letrado. “Las acusaciones ridículas y falsas que estuvieron circulando serán explicadas mi abogado. Luego no me vengan llorando”, dijo ella.