San Pedro: un niño fue atropellado en pleno centro y preocupa la desorganización del tránsito

sábado 25 de marzo de 2023 | 20:11hs.

En la zona urbana de San Pedro las falencias y carencias en lo que hace referencia a la seguridad vial, desde veredas en buenas condiciones hasta un cartel de señalización, está a la vista de todos. Lo terrible es que esta realidad puede cobrarse vidas.

El jueves un niño de 10 años fue embestido por un automóvil cuando regresaba de la escuela, la conductora no presto ayuda e insisten en que los funcionarios y autoridades se ocupen del tema tránsito.

El hecho ocurrió en horas del mediodía sobre avenida 25 de Mayo cuando Paul regresaba de la escuela a su vivienda, y al intentar cruzar la calle fue embestido por un automóvil Gol Trend blanco conducido por Mirian G. que minutos antes estaba estacionado. La conductora no se detuvo, fueron las personas que vieron lo ocurrido quienes brindaron asistencia al niño y llamaron a los bomberos voluntarios, que lo trasladaron hasta el hospital local.

Lo ocurrido, que para la tranquilidad de la familia no paso a mayores, puso en evidencia por un lado la falta de empatía e irresponsabilidad por parte de la conductora, que según se supo, en ningún momento se acercó a la familia para hacerse cargo de lo sucedido, por otra parte la situación del tránsito en la localidad y la carencia en equipamientos en el hospital, ya que el menor debió ser trasladado al Samic de Eldorado para realizarse una radiografía en la cabeza y así descartar cualquier lesión interna.

Preocupante

El hecho ocurrió en un punto de la avenida 25 de Mayo que es de un solo sentido de circulación, donde están reconstruyendo la vereda en el lado derecho y es un lugar donde muchas personas esperan para tomar el colectivo urbano, pese a que no existe una parada de colectivos allí, lo que genera una doble fila de automóviles y de cierta manera, obliga a que los niños circulen por parte de la calle o tengan que cruzar por donde no corresponde como ocurrió en este caso.

Al respecto Rosi Medina, madre del menor, en diálogo con El Territorio, indicó: "Mi mayor indignación es ante la actitud de la conductora, independientemente de cómo haya sido el accidente fue un niño el involucrado, fueron los bomberos quienes lo llevaron al hospital y esta persona en un ningún momento se comunicó conmigo, mi hijo está bien, pero preocupa saber que algunos conductores no asisten a sus víctimas y su accionar puede salvar vidas".

También hizo referencia a la falta de recursos en el hospital local: "Preocupa la situación del hospital, considero que no es nada nuevo tener que viajar 80 kilómetros para realizarse estudios, en este caso una placa, me duele saber que no progresamos, pasan los años y la situación en ámbito de la salud en nuestro sigue igual".

En lo que respecta el tránsito, señaló que "es necesario reorganizar el tránsito en algunos puntos de la ciudad, como en este caso donde no hay una parada de colectivo marcada. Estoy agradecida a todas las personas que se comunicaron conmigo ofreciendo su ayuda y apoyo, mi hijo está bien, pero me gustaría que estas situaciones sirvan para corregir algunas cuestiones y no tener que lamentar después" concluyo Medina.

Tránsito caótico

En cuanto a la situación del tránsito en la zona urbana, es común observar autos y motos, algunas de estas con caños de escape libre o realizando maniobras peligrosas, que circulan a una velocidad superior a la establecida por las leyes de tránsito para calles y avenidas. Se han creado ordenanzas que establecen nuevos sentidos de circulación en intersecciones peligrosas donde ha habido varios siniestros viales, sin embargo, no llevaron a la práctica.

Esto sumado a la falta de reductores de velocidad o semáforos, ya que los que fueron instalados no están funcionando, hace que en horarios picos, en especial al ingreso o salida de los establecimientos educativos, se origine un desorden que pone en riesgo la integridad física de quienes circulan.

Si bien, en algunas oportunidades los inspectores de tránsito municipal o personal policial, montan controles a fin de garantizar que los estudiantes circulen sin incidentes, es de urgencia que este tipo de tareas se torne permanente y sea reforzado con la colocación de reductores de velocidad, por ejemplo, sobre avenida Güemes, una de las más utilizadas por los niños, niñas y adolescentes para llegar a sus respectivas escuelas.

Desde el Foro de Seguridad Vecinal se han puesto en contacto con la familia y realizarán gestiones para llevar adelante acciones que apuntan también a la educación y toma de conciencia por parte de la sociedad. "Veremos de reforzar las charlas de educación vial en las escuelas, estamos poniéndonos en contacto con la gente de Tránsito de la Policía y ver que desde el municipio se activen controles con personal de tránsito municipal. La situación es caótica porque a todo lo que falta, tenemos que agregar la conciencia social que es muy importante" indicaron.