Los perversos diálogos de Angelotti con los otros acusados: "Me encantaría eso, en la pizzería con todos enharinados"

sábado 25 de marzo de 2023 | 20:00hs.

Angelotti: si vamos para allá él se prende para eso.

Charpenet: mirá vos.

Angelotti: pero cuando vamos, vos querés todo, el completo.

Charpenet: no, bueno, depende de lo que salga, lo que pinte, así que bueno dale che.

Angelotti: ¿y vos? ¿Cómo anda tu gurisito?

Charpenet: yo mirá bien ¿pero cuando vayamos para allá? ¿Dónde? No entendí.

Angelotti: sí XXX ahora se va conmigo para Buenos Aires.

Charpenet: no me digas.

Angelotti: pero viene con la novia. Fue así, mi vieja, en Navidad y Año Nuevo pasamos con él y la novia. Mi mamá hizo y la pasamos muy bien, y a mi mamá le gusta mucho la novia de XXX, que se yo, y también le quiere mucho a XXX, entonces en un momento cuando XXX empezaba a trabajar en la pizzería yo no lo iba a llevar a Uruguay.

Charpenet: pará, XXX empezó a trabajar con vos en la pizzería.

Angelotti: sí.

Charpenet: ¿y qué hace?

Angelotti: hace pizza con (menciona a otro joven).

Charpenet: un día vas a llegar y van a estar estos dos culeando.

Angelotti: me encantaría eso, en la pizzería con todos enharinados, con la mesa y las nalguitas te gustarían.

Charpenet: (risas)

Angelotti: te imaginas la escena, así el señor tatuado, barbudo… ¿qué hacen acá? ¡No señor! Le pones a los dos contra la varanda y le das.

La conversación es repugnante, aberrante, y fue mantenida hace pocas semanas por Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo (47) y Andrés Fernando Charpenet (53). Forma parte de la transcripción de poco más de 100 horas de escuchas telefónicas agregadas a la causa judicial que investiga a la organización criminal desbaratada a principios de esta semana en Misiones y Buenos Aires, sospechada de corrupción y abuso sexual de menores que durante más de 20 años funcionó a instancias del reclutamiento de niños vulnerables en Oberá, muchos de ellos abusados en la capital del país.

La investigación iniciada en octubre del año pasado por juez Javier Sánchez Sarmiento -titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional 48 de Capital Federal- a partir de las denuncias de dos víctimas (ahora adultas) coloca a Angelotti -radicado sobre la calle Ralf Haupt de Oberá desde hace más de dos décadas- en el rango de líder de la banda y en las escuchas aparecen conversaciones repulsivas que mantuvo también con Raúl Ignacio Mermet (45), detenido con un rol preponderante al igual que Marcelo Adolfo Corazza (50).

Los cuatro fueron acusados formalmente de "haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros".

Pero aparecen en la mira de la justicia otros sujetos, un par más de la ciudad de Oberá, cuya participación se está investigando por haber mantenido diálogos del mismo tenor con Angelotti. Fueron escuchados sin saber que lo estaban siendo y esas conversaciones están impresas en el compendio al que tuvo acceso El Territorio a partir de sus fuentes.

En base a los testimonios de los denunciantes y diálogos, se cree con sobrada certeza que Angelotti era el encargado de reclutar a los chicos en Oberá para llevaros Buenos Aires y en medio de eso aparecen las promesas de dinero, viajes y regalos lanzadas hacia las víctimas que luego eran corrompidas tanto por él como por los demás miembros de la banda y sus clientes.

Angelotti: boludo lo agarré al hermanito de XXX.

Charpenet: ay contame.

Angelotti: dos veces le hice acabar seguidas, ya está aflojando más, está más suelto viste.

Charpenet: sí.

Angelotti: le dije y me dijo, bueno dale, vamos a hacer o sea ya se soltó, imagínate dos veces así que…

Charpenet: bueno.

Angelotti: así que le dije, de a poquito vamos a seguir.

Charpenet: bueno.

Angelotti: le dije escuchame... te llevo ahora a los 18 cuando cumplas (...) mañana cumple 16 viste. En dos añitos más, cuando cumpla 18, le dije: Te llevo a Miami. Vamos a Orlando, Disney. Y me dijo: Bueno dale, dale, sí de una jajá...

Charpenet: jajá ¡claro!

Angelotti: olvidate, te quedás con Mickey Mouse. Bueno che, y vos ¿cómo andás con tu mini harem?

Charpenet: Eh bien, el otro día se me pudrió el rancho jajá.

Angelotti: ah sí me dijiste, te arreglaste con él.

Charpenet: ya todo bien, que sé yo, como que ya me aburrí de los dos.

En otra charla Charpenet le contó a Angelotti que se metió en una aplicación donde conoció a un joven que aparentaba no haber terminado el colegio. Con tono de queja el sindicado líder de la banda le reclamó porque estaba con "un chiquitín que no prestás".

Charpenet: ah pará, te cuento.

Angelotti: a ver...

Charpenet: me pescaron infraganti.

Angelotti: cómo.

Charpenet: viste que yo tengo dos.

Angelotti: sí.

Charpenet: tengo a XXX que sería como el oficial.

Angelotti: sí.

Charpenet: y tengo al chiquitín que fue el que te mostré la foto y después la borré.

Angelotti: que no prestás.

Charpenet: que no presto, bueno ¿qué pasa? Me meto en la aplicación y nada me puse hablar con uno y esta semana es la fiesta de egresados. Bueno le compré la ropa al nene todo viste.

En otro tramo, Charpenet habla con Raúl Ignacio Mermet, quien lo felicita por haber estado con un menor de edad, comparando ese acto con el de "un manjar".

Mermet: sos un capo boludo, ¿eso es como comer carne de ternera más o menos no?

Charpenet: es como comer caviar.

Mermet: con la mano, con la cucharita lo cortas ¿no?

Charpenet: el sensei va a estar orgulloso de mí, pero pasa que me fui de mambo.

Mermet: a vos no te gusta la merca vieja, me parece muy bien.

Charpenet: y de 30 y pico para arriba ya no.

Mermet: y bueno boludo a mí me pasa lo mismo y es una realidad que hay que entenderla, no es porque uno, lo que pasa es que no te genera nada.

En otro de los fragmentos extraídos de más de 100 horas de escuchas, se detectó que Angelotti se jactaba de estar con menores y apuntó a que le tenían envidia. La conversación fue mantenida con un hombre de Oberá con quien hasta había hecho viajes a Paraguay, y se cree que sabía lo que estaba sucediendo. Su nombre es Gonzalo. La llamada ocurrió el 28 de diciembre de 2022 a las 15.30 y aparentemente iban a encontrarse en una fiesta.

Gonzalo: pero no vayas con tu visadita de jardín boludo.

Angelotti: fui con uno solo ok?

Gonzalo: si boludo pero es de jardín, no me traigas al niño rata, ni a ese. Vení con toda la gente que vos quieras, pero no esa visadita de jardín.

Angelotti: ah y ¿por qué?

Gonzalo: a ver, a mí no me jode, pero yo te conozco, estoy cansado de que a mí todo el mundo me diga ¿Quién es ese nenecito? ¿Qué hace con Rolo? ¿Quién es ese bebecito?

Angelotti: pero qué ¿el otro día?

Gonzalo: Rolo siempre.

Angelotti: pero qué visadita si siempre estoy con XXX.

Gonzalo: andás con la visadita olor a leche.

Angelotti: na na na no mientas.

Gonzalo: yo te digo y vos no me querés escuchar.

Angelotti: no, haber decime en dónde.

Gonzalo: Rolo no te voy a mencionar.

Angelotti: no, decime en un lugar donde fui.

Gonzalo: bueno, no importa, no me voy a cansar de argumentarte.

Angelotti: ah.

Gonzalo: pero vos no querés entrar en razón.

Angelotti: el otro día salimos, pero salimos con XXX, la novia, el hermano de XXX, con XXX.

Gonzalo: si pero después terminaste de joda con el gurisito.

Angelotti: bueno salgo con él, junto con él.

Gonzalo: bueno, punto ¿está? Vení con XXX, hagan pareja.

Angelotti: igual siempre salgo con ellos o con XXX, yo no voy a una fiesta solo con XXX o con XXX.

Gonzalo: no por eso es que fuiste con XXX.

Angelotti: aquella fiesta fui con XXX.

Gonzalo: ¡Pero vos no podés! Ese gurí es menor.

Angelotti.: es una fiesta clandestina.

Gonzalo: igual es menor Rolo.

Angelotti: no me interesa.

Gonzalo: tenés 50 años.

Angelotti: vos me tenés envidia porque te gustaría salir con nenitos de esa edad.

Gonzalo: Rolo tenés 50, hijo de puta.

Angelotti: vos no podes conseguir los nenitos de esa edad así que…

Angelotti era en Oberá el dueño de una pizzería (Pizzas Porteñas) situada en la misma propiedad donde estaba su casa y donde se cree reclutaba a las criaturas. Las operaciones comerciales estaban a nombre de uno de sus colaboradores, mencionado en las escuchas.

En los archivos periodísticos aparece su nombre como propietario de Ohm Lounge Club (2009), un local nocturno que mientras estuvo vigente fue clausurado al menos dos veces por la presencia de decenas de chicos de entre 12 y 17 años.

Más allá de eso fue dueño de un ciber en pleno centro de la ciudad, situado frente al casino, cuestionado por no poseer filtros para evitar el ingreso de menores en páginas de pornografía.

Fue chef del Centro Cultural Argentino en el Parque de las Naciones y el año pasado tuvo trascendencia pública como jurado en el Campeonato del Asado que organizó la Municipalidad de Oberá en el Salto Berrondo.

Los abusos narrados



La investigación judicial revela muchos detalles escabrosos que involucran directamente a Angelotti, el único de los cuatro acusados que tiene antecedentes por abuso sexual y corrupción de menores en esta provincia, causa que llamativamente no prosperó y si bien estuvo un tiempo detenido, ya en libertad pudo continuar con sus andanzas.

Uno de ellos menciona la presencia de un menor de 9 años al que supuestamente llevaron a un albergue transitorio. Según el denunciante, "un día de verano (cuya fecha no es posible identificar) el imputado (por Angelotti) llegó a la quinta de Castelar de la familia de la víctima 2. Lo hizo acompañado de un menor de no más de 9 años con acento misionero. Los tres se fueron a un albergue transitorio y tuvieron sexo entre los tres. Esta víctima dijo recordar 'la colita de bebé' del otro niño", se indica en la causa.

Angelotti también fue vinculado con un episodio ocurrido en 2001, junto a Corazza, año en el que se hizo famoso por su participación en Gran Hermano.

Al parecer, Angelotti estaba con dos de las víctimas en su casa. Le dijo a una que tenía "alguien que lo quería conocer". El denunciante -afirmó- se negó, pero el imputado terminó convenciéndolo.

"Le dijo que hiciera el intento, que lo iba a cuidar y que si no quería no iba. Así fue como se dirigieron los tres a la plaza Miserere. Al llegar, se colocaron ambos autos a la par y del otro bajó la ventanilla Marcelo Corazza", se menciona.

Según el expediente, "la víctima 1 se sintió atraída por la situación ya que recientemente (Corazza) había resultado ganador del reality. Ello lo llevó a pasarse a su rodado. Corazza condujo hasta Costanera Sur. Estacionó el auto, se desnudó y se masturbó delante del menor mientras lo miraba. El niño solamente se desnudó. Una vez que Corazza hubo eyaculado, se bajó del auto y se fue. Retornó al auto de Angelotti, quien lo aguardaba en el mismo lugar". Ese chico, de acuerdo a la investigación, tenía 12 años.

Otro dato relevante que surge del expediente señala que el presunto cabecilla guardaba en sus dispositivos electrónicos gran cantidad de fotos de abuso de menores.

Las dos víctimas coincidieron en destacar que Angelotti "les facilitó una cuenta de correo electrónico y su contraseña indicándoles que cuando quisieran podían abrirla y explorar su contenido para satisfacción personal", y en ese marco acotaron que "se encontraba lleno de carpetas con fotos de pornografía infantil".