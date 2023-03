Stelatto encabezó el acto en la Plazoleta de la Reforma Universitaria

sábado 25 de marzo de 2023 | 6:04hs.

El primer acto de la jornada por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia se desarrolló ayer desde las 9 de la mañana en la Plazoleta de la Reforma Universitaria, en Posadas, lugar que forma parte de uno de los circuitos de la Memoria.



Allí estuvieron presentes el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto; la ministra de Derechos Humanos, Karina Aguirre; diputados provinciales; el presidente del Concejo Deliberante, Horacio Martínez, concejales y expresos políticos.



En primera instancia se mostró una nueva placa en homenaje a la juventud estudiantil, que aportó a la recuperación de la democracia. Luego, el intendente junto a la ministra de Derechos Humanos, y ex presos políticos hicieron entrega de una ofrenda floral para recordar a los desaparecidos y las víctimas de esta fecha.



Durante la jornada, habló la ministra de Derechos Humanos, quien destacó el rol de las abuelas y madres de la plaza 9 de Julio. Destacó las políticas públicas para “mantener viva la memoria y la lucha constante por una patria libre y soberana”.



Por su parte, Ricardo “Pelito” Escobar y Amelia Báez, ex-presos políticos, relataron cómo fue el proceso de reorganización en Misiones y reflexionaron respecto a la fecha. Ambos resaltaron la importancia de vivir en democracia.



Vivir en democracia

La ministra Aguirre puso el énfasis en las mujeres de aquella época, quienes luchaban por la aparición de sus hijos y nietos.



“Es un reconocimiento. En la provincia, la memoria continúa viva y queremos reivindicarnos con las mujeres que salieron a luchar y pedían justicia”.



Seguidamente, sostuvo que padecieron tras la desaparición de sus hijos y nietos.



“Hay doce lugares de tensión clandestina señalizados en Misiones y quedan muchos más por concretar. Se continúa trabajando con Nación a través de una ardua investigación para dar con este tipo de predio y marcar el espacio de memoria de lo ocurrido también en Misiones”, finalizó.



Por su parte, el intendente Stelatto sostuvo que es imprescindible tener la memoria activa para recordar los sucesos pasados. “Esto demuestra cómo debemos seguir transitando y trabajando en democracia”.



Luego, hizo hincapié en que desde su gestión como jefe comunal se elaboraron varias políticas públicas para el reconocimiento permanente de todo lo sucedido entre 1976 y 1983. “Hay que ser responsables y conscientes de la historia y transformar día a día acciones para mejorar la ciudad”, finalizó.



Testimonios de ex presos políticos

Ricardo Alfredo Ortellado tenía 17 años cuando fue parte de la agrupación de estudiantes secundarios en Posadas. Recordó que luego de la intervención de los militares en distintos organismos, la etapa más dura para la sociedad misionera fue en septiembre y octubre de 1976.



“Fuimos reprimidos la mayoría de los movimientos que había en aquella época. En mi caso, fui reprimido, desaparecido y luego blanquearon mi situación poniéndome a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”, contó.



Seguidamente, relató que intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tomó conocimiento de que en las cárceles de Candelaria había menores en malas condiciones.



“Influyeron en mi excarcelación mis padres, éramos católicos, iba a un colegio religioso y charlaron con el obispo de turno para que yo pudiera salir. Me liberaron en 1977. A comparación de otros compañeros estuve menos tiempo encerrado”.



Manifestó que luego de salir de la cárcel, estuvo en libertad vigilada y luego lo incorporaron al servicio militar. “En 1978 estuve desaparecido nuevamente, hasta que mi madre pudo ver que estaba en un camión militar en Apóstoles”.



Contó que presenció la masacre de Margarita Belén en Resistencia.



Seguidamente, habló de la importancia de vivir en democracia “con sus imperfecciones, pero es lo mejor que nos puede suceder”.



Lamentó que a partir del golpe de Estado se deterioró la situación económica y social del país. “Se cerraron 20.000 empresas, pero las pequeñas pymes fueron alrededor de 100.000. Lo que se desarrolló en el crecimiento exponencial de la desocupación, la pobreza, la deuda externa sin justificación”.



Para cerrar, reflexionó sobre hablar lo que conllevó el proceso de reorganización del Estado nacional para que no vuelva a suceder nunca más un golpe militar.



Por su parte, Escobar sostuvo que “la lucha son banderas que nunca se deben abandonar”.



Posteriormente, dijo que los desaparecidos y las víctimas serán jóvenes para siempre. “Lo más importante es que se mantengan las actividades relacionadas a mantener la memoria colectiva, despierta conciencia”, destacó.

Cierre de actividades

En el cierre de las actividades por el 24 de marzo, se llevó a cabo el Festival de la Memoria en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez de Posadas, con Bersuit Vergarabat como número central.



También actuaronb Aurazul, Flores a los Chanchos y Ballet del Parque del Conocimiento, entre otros.