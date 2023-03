Movimientos sociales recorrieron centros clandestinos de detención en Posadas

sábado 25 de marzo de 2023 | 6:05hs.

En el marco de la conmemoración por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se llevaron a cabo también en Misiones, como sucedió en Posadas, varias actividades como marcha y movilización por parte de distintas agrupaciones. Además, se realizaron actos para homenajear a los desaparecidos, familiares de víctimas y ex presos políticos.



En forma previa, el jueves, el Concejo Deliberante de la capital provincial instituyó que a la Sala de Comisiones lleve el nombre de ‘Madres de Plaza 9 de Julio’.



Cerca de las 17 de ayer, luego de concentrase en Buenos Aires y Mitre, se dio inicio a la marcha por la Memoria, Verdad y Justicia por parte de agrupaciones sociales como ATE, CCC, VTA, Frente Amplio, Frente Patria Grande, PTP (Partido, Trabajo y Pueblo). Movimiento Evita, Corriente Nuestra Patria y Jóvenes de Pie. Allí también estuvieron presentes familiares de desaparecidos y víctimas.



Entre cánticos de pedido de justicia y diciendo presente por los 30.000 desaparecidos, se llevó a cabo la movilización en una jornada calurosa pasando por seis de los centros clandestinos en Posadas.



Entre los pedidos de las agrupaciones y familiares se solicitaban políticas públicas para que bajen los números de desocupación y desempleo y también por mejores condiciones de trabajo.



Se nombró a desaparecidos en democracia como Mario Golemba y las víctimas de femicidios. Además, pedían la libertad de los presos políticos.



En los centros de detención

Los movilizados pidieron además justicia por los hechos aberrantes desde 1976 hasta 1983. La primera parada fue Santiago del Estero y Buenos Aires, en donde actualmente funciona la Jefatura de Policía de Misiones. Recordaron que “fue uno de los mayores centros de detención de Misiones”.

La Jefatura de Policía de Misiones fue uno de los mayores centros de detención. Foto: Natalia Guerrero

Luego, la segunda parada fue frente a la Policía Federal Argentina, en Ayacucho casi Tucumán, donde se ubicó otro centro de detención clandestino.



“Compañeras como Milagro Palacios estuvieron detenidas aquí. Desde este lugar operaban y entrenaban a los servicios de inteligencia. Se secuestró a decenas de compañeros que pasaron por este lugar”, contó Mario Coutoune, docente de la Unam y familiar de Mirta Noelia Coutoune, también desaparecida en 1976.



En diálogo con El Territorio, el docente mencionó que en 2012 recibió los restos de su hermana. Al momento de desaparecer, la joven tenía 21 años y era estudiante de Medicina en La Plata.



Posteriormente, Coutoune enfatizó en la lucha por el respeto a los derechos humanos y la militancia. “Arrastramos hechos como la desocupación, la deuda externa y cuestiones que aún no se solucionaron y perjudican al pueblo desde aquella época”.



Por su parte, Celia Nebot, militante de la Agrupación Chacabuco dentro del Frente Amplio, contó que la propuesta de la marcha era llevar las siluetas de los desaparecidos. “Hasta la fecha son 80 identificados”.



No obstante, dijo que hay siluetas no identificadas porque existen familiares que aún no denunciaron o no se animan a hacerlo.



“Queremos reivindicar la lucha para que no suceda nunca más un proceso de reorganización nacional, un golpe de Estado y toma de sitio. Queremos rememorar la lucha de las madres y abuelas; también trasladar estos ideales de militancia y justicia social a los más jóvenes”, sostuvo.



Durante la marcha se realizaron paradas en el Colegio CEP N° 4, ubicado en Ayacucho y Entre Ríos. También en Junín y La Rioja, en Junín y Sarmiento y la anteúltima parada fue en Ayacucho y San Martín frente a Gendarmería Nacional.



Pasadas las 18, la movilización llegó a la plaza 9 de Julio. Allí, se nombró a cada una de los asesinados y desaparecidos.



En forma previa

La sala de comisiones del Concejo Deliberante por Resolución Expte Nº 291-C -2023, desde ahora se llama ‘Madres de Plaza 9 de Julio’. Es lo que decidieron los concejales el jueves en vísperas del Día de la Memoria, por Verdad y la Justicia, durante la sesión ordinaria.



Allí la edil y autora de la iniciativa Mariela Dachary realizó un breve paso por la historia para indicar que “es un pasado que todavía no se sana. Mantener la memoria es un trabajo de todos los días y hay que seguir trabajando para transmitir esto a las nuevas generaciones y para que esto no pase nunca más. Agradecer porque es muy bueno que a 40 años de la continuidad de la democracia se afiancen los pilares de Memoria, Verdad y Justicia. Con la dictadura ya debilitada supimos tomar la plaza 9 de Julio y enfrentarnos a esa etapa tan siniestra”.

Decisiones administrativas documentadas en archivos

Los archivos se encuentran en la Casa de Gobierno de Misiones. Foto: Natalia Guerrero

En la Casa de Gobierno de Misiones se encuentra toda la documentación de la época de la dictadura militar. Se aclara lo previo porque ayer se había planteado la posibilidad de faltantes de algunos decretos. Sin embargo, se destacó que en esa época una de las particularidades es que los militares “eran muy prolijos en la administración”, es decir, dejaron asentados los correspondientes decretos.



Esto ahora se puede apreciar en papel y también en la plataforma digital. La recopilación representó un trabajo exhaustivo que ahora permite el acceso a esa documentación a la ciudadanía.



Para salvar una eventual confusión sobre los escritos existentes, la encargada del archivo, Alba Ibarrola, sostuvo que en la sección de archivos “se encuentra toda la documentación. Durante la época del proceso eran muy prolijos en la administración. Terminaba el año y se cerraba el protocolo, sin el faltante de ningún decreto”, apuntó.



“Los decretos, por suerte, están todos, desde los primeros”, es decir desde el 24 de marzo de 1976, cuando se inició la toma de la Casa de Gobierno y se desplazó al entonces gobernador de Misiones Miguel Ángel Alterach, quien había asumido la gobernación el 25 de mayo de 1975 hasta ser destituido ilegalmente, en 1976, mediante golpe de Estado.