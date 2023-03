Masiva marcha en repudio al golpe militar y en homenaje a las víctimas

sábado 25 de marzo de 2023 | 6:05hs.

Se desarrollaron ayer en todo el país numerosos actos para reflexionar por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La mayor convocatoria se concretó en la Plaza de Mayo, hasta donde llegaron manifestantes desde distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Allí, entre otros sectores, los organismos de derechos humanos dieron lectura a diversos documentos en el marco del acto que se recuerda el 47° aniversario del último golpe cívico militar eclesiástico. “Estamos en un día muy especial en que la tristeza se renueva con más fuerza, pero también con la confianza de que hay que tener memoria para que no se repita”, dijo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.



“Estoy viviendo estos 47 años del inicio del golpe con inquietudes. Tenemos logros, conseguimos algunas cosas, pero muy poco. Desgraciadamente se contrapone el hambre que hay en nuestro país”, planteó la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortinas, en diálogo con AM750.



Además, se refirió a la proliferación de discursos negacionistas y el avance de la derecha. “Tenemos que preocuparnos por reivindicar a nuestros 30 mil. Lo que digan ellos, los fascistas y negacionistas, nos tiene que pasar por al lado y no interrumpir nuestra lucha”, concluyó.



El titular del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, Víctor Santa María, recordó la figura de la histórica presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, al asegurar que es un 24 de marzo “especial, ya que es el primero sin ella”. Sostuvo la importancia de homenajearla. “Siempre cuando uno tiene dudas con alguna política, lo que tiene que hacer es mirar los pañuelos blancos de las Abuelas y Madres y seguirlos. Y un poco el faro de eso era Hebe”, sostuvo Santa María.



Responsabilidades

Otras organizaciones de derechos humanos apuntaron contra los responsables civiles y el poder judicial. “El poder económico es el gran ausente de este proceso”, afirmaron.



Por ello, pidieron “juicio y castigo a todos los culpables” e indicaron que ello “implica seguir denunciando a los jueces porque su lentitud extrema al servicio de los poderosos sigue sosteniendo la impunidad”, denunciaron. Y añadieron: “Así se explica que (Carlos Pedro) Blaquier no haya llegado a ser juzgado hace más de una década”. El titular del ingenio Ledesma murió sin recibir condena alguna.



“No nos resignamos antes, tampoco lo haremos ahora -aseguraron- Es necesario que toda la sociedad acompañe los juicios y seguimos reclamando saber qué pasó con Jorge Julio López”.



Además de este acto, se concretaron marchas multitudinarias como también se desarrolló en Misiones, donde los presentes recordaron a las víctimas y se escucharon testimonios de quienes padecieron durante la última dictadura militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que duró desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando se recuperó la democracia (ver paginas 4 y 5). La fecha fue establecida en 2002 por ley nacional 25.633, cuyo artículo 1º establece: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976”.



Desde las primeras horas

Organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales se congregaron ayer en la Plaza de Mayo con distintas convocatorias que compartían un eje común volver a reclamar una vez más “Memoria, Verdad y Justicia” al cumplirse 47 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en el país.



Durante toda la jornada comenzaron a arribar a la histórica plaza integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza y Asociación Buena Memoria.



“Nos llena de esperanza, nos motiva, que todavía haya millares y millares de argentinos que este 24 de marzo lo tomen no solamente como un día para conmemorar, para homenajear a los 30 mil sino también para defender a la democracia”, dijo a Télam el referente de HIJOS Charly Pisoni, quien encabezaba la clásica bandera azul con el rostro de todos los detenidos-desaparecidos.



El presidente Alberto Fernández afirmó que “cada 24 de marzo, nos abrazamos y marchamos poniendo en valor la memoria colectiva”, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.



“Anunciamos la construcción del nuevo Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos en Campo de Mayo”, recordó lo realizado el jueves, para luego indicar “como cada 24 de marzo, nos abrazamos y marchamos poniendo en valor la memoria colectiva”, publicó el mandatario nacional en su cuenta de Twitter.

Contra el FMI, la corporación judicial y atentado a Cristina

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner se refirió ayer en términos políticos sobre la gran movilización. “La democracia peligra cuando la concentración económica y de poder profundiza cada vez más las desigualdades sociales”, escribió en Twitter. “Hoy, en calles y en plazas, cientos de miles marchan por Memoria, Verdad y Justicia para defender la Democracia y decirle Nunca Más a la corporación judicial”, concluyó.



Su hijo, el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, se hizo presente en la marcha por el 24 de marzo y criticó a “los dirigentes que claudican” y cuestionó que exista un “conformismo alarmante, que va a conducir a grandes dolores al país”, una referencia elíptica contra el presidente Alberto Fernández.



Asimismo, el diputado reiteró que “el acuerdo (con el FMI) era malo, lo dijimos con el diario del día” y se refirió a la crisis financiera global: “Están preocupados por rescatar a los bancos. Nosotros estamos preocupados por rescatar a la gente”.



El gobernador bonaerense Axel Kicillof, al participar de la marcha organizada por La Cámpora desde el predio de la ex Esma hasta Plaza de Mayo, apuntó contra “una parte del Poder Judicial” y los responsabilizó de proscribir a Cristina Kirchner.



“Inventaron un juicio y una condena sin ninguna prueba”, acusó el gobernador bonaerense



En tanto, entre otros, Horacio Rodríguez Larreta también utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje por el 24 de marzo. “La desesperación que se siente cuando alguien que amamos no aparece. La impotencia frente a la violencia ejercida por la dictadura. El 24 de marzo es un día para recordar. Para recordar desde dónde empezamos a recorrer estos primeros 40 años continuos en democracia. No fue fácil”, indicó en un hilo de Twitter.