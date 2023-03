Agua: comunas que se proveen de los arroyos, en estado crítico por la sequía

sábado 25 de marzo de 2023 | 6:06hs.

El calor que no cede y las lluvias que escasean tienen a maltraer a las cooperativas de agua de toda la provincia. Si bien algunas se declararon en alerta por la situación que viven, la crítica realidad golpea a todo el sector pero con mayor énfasis a aquellas que tienen sus tomas de agua en arroyos o se nutren de pozos perforados.



En los últimos días se informó sobre la realidad que están padeciendo los vecinos de Guaraní, con cortes intermitentes y provisión del servicio por horas y desde donde dijeron que deben tener tres días seguidos de lluvia para que la situación se revierta. En Montecarlo, por su lado, la entidad cooperativa local pidió a los vecinos que minimicen el uso del líquido vital y lo dejen sólo para tareas esenciales para la vida humana o animal. Esto se debe a que los arroyos Itacuruzú y Caraguatay están con escaso caudal donde se encuentran las tomas.



Pero el escenario también es similar en Cerro Azul, Bernardo de Irigoyen y Jardín América. Todas esas comunas mencionadas se nutren de arroyos que ante el déficit de lluvias se encuentran a maltraer. Así lo confirmó Daniel Sena, presidente de la Federación Misionera de Cooperativas de Agua Potable (Femicap).



“Lamentablemente no son sólo esas dos cooperativas -en referencia a Guaraní y Montecarlo- las que están con problemas sino que la mayoría de las cooperativas están en la misma situación, pero todavía no declaran la emergencia porque lo avisan de manera más ‘casera’ a sus socios porque son entidades más chicas, entonces la situación es crítica para toda la provincia con respecto a la falta de lluvias”, señaló Sena.



“Esta problemática de las emergencias hídricas está relacionada con la falta de lluvias que hay en Misiones”, agregó el cooperativista. Al detallar la situación, comentó que cada entidad viene atravesando la realidad de diferentes maneras y con estrategias que se van definiendo semana a semana.



“La mayoría está complicada pero lo están sorteando distribuyendo agua con camiones o haciendo diferentes comunicados para que la gente cuide el agua o restrinjan la cantidad que usan. Pero estamos en situación compleja”, sostuvo.



En ese sentido, resaltó la labor de los bomberos voluntarios para asistir en estos momentos complejos. “Siempre hacen una tarea muy elogiosa para colaborar con nosotros y la comunidad y el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (Imas) hace lo imposible para colaborar y solucionar los problemas con distintas perforaciones, pero hay muchas napas que están agotadas”, dijo; en tal sentido se prevé para hoy la realización de una nueva perforación en Guaraní en la búsqueda de agua para paliar el momento. Días atrás el Imas también perforó en Los Helechos ante un escenario parecido.



En ese punto, y como posible solución a este panorama que se repite cada año principalmente con la llegada del calor, desde la Femicap buscan que las cooperativas cercanas al río Paraná puedan proveerse de él. En ese marco dos municipios avanzan en tareas para poder concretar estos ansiados proyectos.



“Ahora en Jardín América estamos entrando nuevamente a una situación crítica porque el arroyo Tabay está al límite, pero hicimos algunas previsiones para captar líquido aguas abajo de la represa”, sostuvo Sena en Acá Te Lo Contamos por Radioactiva 100.7



“Nuestras perspectivas son traer el agua desde el Paraná, ya en 2009 se hicieron las gestiones y ahora aparentemente está todo para licitarse la segunda etapa de esa obra en Jardín América, también ese problema lo está subsanando en Montecarlo. Hoy la única alternativa que nos queda es recurrir al Paraná, es un problema grave el que vivimos”, finalizó.

Hoy y mañana se prevén lluvias sobre Misiones

La fuerte inestabilidad al Norte de Paraguay y en las provincias de Santiago del Estero y Chaco influyó ayer sobre Misiones y aumentó la nubosidad sobre el Oeste misionero. En la siesta se produjeron chaparrones dispersos sobre El Soberbio, San Vicente y Aristóbulo del Valle y más fuertes en zona Sur, por ejemplo en Concepción de la Sierra. Para hoy se espera que esa inestabilidad se incremente, pero se aguarda una tarde calurosa, informó la Dirección de Alerta Temprana. Según explicó el organismo meteorológico, el avance de un frente frío podría generar chaparrones en todo el territorio provincial con acumulados de hasta 14 milímetros, es decir, aún escasos para aliviar la situación hídrica. Para hoy se esperan temperaturas máximas de 31° en la zona Sur y mínimas de 22°, en la zona Centro las mínimas serán de 21° y las máximas 30° y al Norte habrá 22° y máximas de 33°. Mañana podría continuar la inestabilidad, principalmente en el Norte misionero donde la lluvia se extendería hasta la tarde. “Se espera además un descenso de la temperatura, que no duraría mucho, ni generaría un contraste significativo”, dijeron.

Las playas siguen con visitantes en pleno otoño

Las dos playas de Posadas, Costa Sur y El Brete, fueron elegidas ayer para aplacar por unos instantes el calor. Por tercer día consecutivo -y en pleno otoño- la sensación térmica pasó los 40° a las 13.36 de este viernes en otra jornada sofocante.



Termolar, sombrilla, ojotas y bronceador todavía son una constante en un clima de verano que no se quiere despedir y sigue dando que hablar.



De esta forma, ante el constante flujo de personas en la costa posadeña, el municipio decidió continuar todo el año con guardias mínimas de guardavidas, que serán reforzadas en los fines de semana largos.



De este modo, para el fin de semana largo de Semana Santa -jueves 6 y viernes 7 de abril- ya se informó que habrá un refuerzo en la seguridad de ambos balnearios. “Se viene trabajando con playas activas hace dos años y la temporada finaliza a fines de marzo. Va a haber cobertura durante la temporada baja y en las fechas de feriados largos se refuerza la parte operativa como también la seguridad, siempre respetando los horarios de 8 a 20”, había explicado el director de Deportes Náuticos, Balnearios y Costanera de Posadas, Isaac Villalba.



Por otra parte, estimó que “en un parámetro general, más de 300.000 mil personas pasaron por los dos balnearios, teniendo el número más alto en el mes de enero”. Teniendo en cuenta que ambas playas cuentan con una importante oferta gastronómica, el movimiento de locales y turistas se sostiene todo el año.



En lo que va del año, en los fines de semana de calurosos, se estima que entre 8.000 y 10.000 personas pasan por la playa de Costa Sur. En tanto que entre 5.000 y 6.000 hacen lo propio en el balneario de El Brete.