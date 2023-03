Teatro para tratar las causas sociales

sábado 25 de marzo de 2023 | 5:30hs.

Con una fuerte apuesta a repensar la sociedad de hoy, haciendo foco en los derechos humanos y celebrando los 40 años de democracia en el país, sigue la Fiesta Provincial del Teatro.



Valiéndose del arte escénico, los 18 elencos participantes de esta 33ª edición aprovechan el tiempo sobre el escenario y la empatía que genera el arte para poner en debate y reflexión diferentes problemáticas sociales actuales, así como también para generar conciencia y sensibilidad entre el público. Como la compañía teatrera Cara y Ceca, oriunda de Leandro N. Alem, cuyos integrantes decidieron presentarse después de varios años en la fiesta con una apuesta que interpela y sensibiliza.



Con la obra ‘Tratemos con la Trata’, el grupo hace foco en la trata de personas, específicamente vinculada a las infancias. “Se trata de una problemática que se vivió muchas veces en esta zona fronteriza y que a veces se sigue viviendo, porque siguen surgiendo casos. Por eso, el objetivo principal es montar en escena una situación tan extrema, un problema tan grave como este y de alguna manera mostrarlo de una manera sensible, para que la gente empatice también con la causa”, explicó Rosario Nazer, directora de teatro y actriz, en diálogo con El Territorio.



“Creemos que el teatro tiene esa magia de llegar desde la sensibilidad, así que lo usamos como una herramienta de cambio social”, agregó a la explicación.



La pieza dura alrededor de 60 minutos y está compuesta por cuatro microrrelatos que, ensamblados, cuentan diferentes historias sobre la misma problemática.



Son tres obras escritas por Norma Varela, miembro del grupo y una de las fundadoras de la compañía, ‘Mercado Libre’, ‘La busca panza’ y ‘La entrega’ y una cuarta obra, ‘La usurpadora de cariño’, que es apuesta de Nazer. Todas se venían presentando por separado y con una apuesta escénica que variaba entre los 10 y 30 minutos de duración.



Sin embargo, con la finalidad de competir en el selectivo provincial de teatro, la compañía decidió unir los microrrelatos y formar una sola pieza.



Así lograron ensamblar la apuesta con un gran despliegue escénico, de vestuario y técnicos, además del enorme compromiso de todos los miembros de la compañía que trabajan de manera independiente, a pulmón y con mucho esfuerzo.



“Con excepción de ‘La busca panza’ que tiene un poco de humor irónico e invita a reflexionar desde ese lado, las otras obras tienen mucha sensibilidad, empatizan con el público desde una emoción intensa. Ya hemos presentado la obra antes y es hermoso lo que genera en los espectadores porque se los ve emocionados hasta las lágrimas, realmente compenetrados con el mensaje que deja esta obra que obviamente se manifiesta en contra de la trata”, reflexionó la directora artística que también protagoniza una de las propuestas.



Para no hacer la vista gorda

Sobre la elección de una temática tan compleja de abordar, la directora resaltó que la compañía -y especialmente Norma Varela- siempre se valió del arte escénico para hacerle frente a diferentes problemas sociales que atravesó su pueblo y la región, para de esa manera generar conciencia y más sensibilidad en la comunidad.



“Esta provincia tiene la particularidad de ser fronteriza y por eso hay muchas problemáticas que son típicas de la región, una de ellas es la trata de personas. Ahora no se escucha tanto -porque hay más controles y mayor empatía social-, pero sigue siendo común la trata de personas, el robo de bebés sobre todo”, detalló.



Y agregó: “Esta obra invita a reflexionar el problema y posicionarse desde un lugar que no permita hacer la vista gorda ni normalice una cuestión como esta. Al mismo tiempo, el tema nos lleva a replantear otras cuestiones sociales como el machismo, el rol de la mujer, la procreación y la educación sexual integral, la frontera misma, entre otras”.



De esta manera, la puesta no solo involucra a los artistas -que ocupan el escenario como una herramienta para instalar en la agenda pública diferentes problemáticas- sino también interpela a los espectadores a posicionarse desde el lugar de protagonistas en la construcción de una sociedad más empática y sensible, una sociedad que se involucre en el respeto de los derechos humanos.



Una fiesta que es vidriera

Y en esa línea, llevar adelante el teatro con conciencia representa un gran desafío en estos días, sobre todo si se trata de un grupo independiente que sostiene sus proyectos a pulmón.



“Creemos como compañía que hay temas que como sociedad debemos atravesarlos, tratarlos, ponerlos en escena para reflexionar y nunca más volver a repetirlos si están mal. El festival justamente se da en una fecha tan importante como lo es el Día de la Memoria; y esto nos lleva a pensar que aunque nos duela, debemos poner en debate estos temas para poder salir adelante y elegir qué queremos y hacia dónde queremos ir como sociedad”, expresó.



Por otra parte, Nazer también celebró que se lleven adelante estos festivales, ya que permiten que se visibilice el trabajo de las compañías artísticas en Misiones al tiempo que generan espacios de intercambio no sólo con el público sino también entre los propios trabajadores del rubro.



Ayer, ‘Tratemos con la Trata’ se presentó pasadas las 19 en el Espacio Cultural Vicente Cidade. También dijeron presente en la segunda jornada Los Ordenadores, del grupo Dime y Diretes; Amor Natural, del grupo T.I.R.S.E; Cuadro de Asfixia, de Espectáculo Concertado; y Solo quiero, del grupo Al lado del sol vivo.



Para hoy, la fiesta sigue con la presentación de cinco obras teatrales con un cronograma que arranca a las 18 y culminaría para la medianoche. En tanto el domingo, último día de fiesta, se presentarán las obras restantes y pasada la medianoche se conocerá a la ganadora de este año.

