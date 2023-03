Declararán el lunes imputados por el hackeo a D’Alessandro

sábado 25 de marzo de 2023 | 6:02hs.

A inicios de semana se llevó adelante una serie de allanamientos en la localidad de Eldorado, vinculados a la causa que investiga el supuesto espionaje al ahora exministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, por el hackeo de su teléfono y la difusión de chats que comprometen al funcionario, a punto tal que renunció a su cargo.



De acuerdo a lo dispuesto por la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro y Elías Nuñes Pinheiro (padre e hijo), Antonio Aquino, Julio César Escobar y Cecilia Mercado, de Eldorado, fueron acusados de delitos por daño agravado, violación de secretos y de la privacidad, difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas y suplantación digital de la identidad.



Tras esos allanamientos, el juez había fijado una audiencia para el jueves 23, a realizarse en Caba, pero ante un recurso interpuesto por el abogado de los imputados solicitando el cambio de fecha, debido a la imposibilidad de estar presentes tal día, ésta se prorrogó para el próximo lunes.



Julio César Escobar, uno de los imputados y propietario desde hace 15 años de un local comercial en Eldorado, que fue allanado y del que se secuestró material informático, en declaraciones a El Territorio se deslindó de todo tipo de responsabilidad en el hecho. “Nos quieren hacer aparecer como si fuéramos una banda organizada, pero somos gente de trabajo que da trabajo. Queremos que todo se aclare y por eso vamos a ir el lunes a la audiencia que fijó la Justicia”, afirmó.



Según su versión, “el chip que se utilizó para hackear el teléfono fue activado en nuestro local por un empleado nuestro, pero le dábamos libertad para que hiciera otros trabajos”, y en ese marco, ese trabajador “compró en forma particular un lote de chips a una persona que los revendió en varios lugares del Norte de la provincia, o sea que no tenemos nada que ver en todo esto”, pero como esa persona “trabaja con nosotros y se encuentra que el chip fue activado acá, y yo soy el dueño, nos vemos involucrados”.

Con la información de corresponsalía Eldorado