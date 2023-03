Fuerte movimiento en el finde largo y altas expectativas para Pascuas

sábado 25 de marzo de 2023 | 6:04hs.

En la previa de la Semana Santa el intenso movimiento turístico volvió a Posadas. Las ventas de pasajes y la ocupación hotelera se mantenían en una meseta luego del Carnaval y a partir de este fin de semana, y a consecuencia del feriado por el Día de la Memoria, volvieron a ascender.



En la Terminal de Ómnibus de Posadas se observó que varios estudiantes optaron por viajar al interior a visitar familiares, así como miles de personas de otras provincias optaron por la tierra colorada para estos días de descanso. En tanto, las ventas de pasajes aumentaron, varias líneas agregaron refuerzos y la ocupación hotelera llegó ayer a un 70% en la capital misionera.



En ese contexto, desde el sector prevén lograr un hito turístico en Semana Santa y empresas de colectivos ya tienen muy buenas ventas desde Buenos Aires, Córdoba y provincias del NEA con destino a Posadas y Puerto Iguazú. “Si se mantienen las ventas evaluaremos colocar refuerzos días antes de Pascuas. En su mayoría reservan desde otras provincias y para líneas dentro de Misiones compran a último momento”, destacaron ayer desde la empresa Crucero del Norte.



Por otra parte, Elisabeth Guerreño, de la empresa Río Uruguay comentó que muchos aprovechan y compran pasajes ida y vuelta. “El movimiento comenzó el jueves y regresan mañana o el lunes a sus provincias”, dijo.



Desde el punto de información turística ubicado en la terminal, admitieron que incluso extranjeros canadienses e ingleses llegaron a Posadas en estos días. “En particular se quedan en Posadas dos días y luego viajan hacia los Saltos del Moconá, el Tabay y por último a Iguazú. Buscan alquileres o alojamientos económicos y se manejan en colectivos”, detalló Mercedes Aguirre.



Por su parte, en lo que refiere a ocupación hotelera, el director de Turismo de Posadas, Jonatan Rodríguez comentó que ayer la ocupación hotelera estaba en un 70%.



“Es un fin de semana de transición entre el fin de vacaciones e inicio de clases y lo que será Semana Santa. Arrancamos el jueves a la noche con San Patricio Artesanal en donde hubo más de 15.000 personas y 20 productores de cerveza que se congregaron en la cascada, con varios puestos gastronómicos, bandas en vivo y demás”, contó.



Las actividades del fin de semana largo continuarán con paseos guiados y un recorrido por el cementerio en el marco del Mes de la Mujer para rescatar la figura de destacadas vecinas que yacen allí.



Rodríguez resaltó que sigue en crecimiento el número de los turistas brasileños que eligen la ciudad capital, pertenecen principalmente a la zona de Santa Rosa y otras ciudades de Río Grande do Sul, contó.“Ese grupo de turistas -junto a los del NEA- conforman nuestro principal mercado y nos visitan cada fin de semana, es recurrente ver a brasileños en hoteles posadeños”, agregó.



Lo más buscado por visitantes del vecino país es la gastronomía variada y los vinos que ofrece Posadas. Además, eligen paseos en el catamarán, el cine Imax y compras en general. En cambio, quienes llegan desde Buenos Aires y otras provincias realizan paseos guiados y buscan naturaleza.



Ahora, todas las expectativas están volcadas en la Semana Santa. “En Carnaval tuvimos una ocupación del 95% y esperamos tener los mismos resultados o más en estas Pascuas. Venimos preparando y promocionando en redes sociales nuestro mercado, en conjunto con operadores turísticos de esa zonas y prevemos recibir también visitantes de Paraguay y de provincias del Centro y Norte argentino”, sostuvo.



Previaje

Mientras el Gobierno nacional busca acordar precios con el sector hotelero con el objetivo de impulsar el turismo e incentivar los viajes por todo el país, se espera que el lanzamiento oficial del PreViaje 4 se dé en los próximos días.



Se trata de un programa de preventa turística que reintegra el 50% de los gastos de la travesía para utilizarlo en agencias de viajes, alojamientos, pasajes aéreos y terrestres y otros servicios del sector.



Si bien el programa todavía no fue oficializado por la cartera de Turismo nacional, el ministro Matías Lammens confirmó que habilitará las compras anticipadas a finales de marzo, informó Ámbito. Se espera que el beneficio pueda ser utilizado en los meses de temporada baja (mayo y junio), con los respectivos reintegros de hasta 50% a los consumidores.



Para obtener el reintegro los usuarios percibirán una tarjeta del Banco Nación, como ya ocurrió en anteriores ediciones.

En cifras

95% Para Semana Santa, el sector turístico misionero prevé igualar o superarar la ocupación hotelera que dejó el Carnaval del 95%.

Semana Santa: proyectan 75% de ocupación en El Soberbio

Los Saltos del Moconá son uno de los atractivos más elegidos por visitantes que buscan conocer la provincia y su imponente naturaleza. Desde el área de Turismo de El Soberbio dijeron que ya tienen buenos números en cuanto a ocupación para este fin de semana y un panorama aún más alentador para la Semana Santa.



“Después de la pandemia, todos los fines de semana se han convertido en una minitemporada turística, hoy estamos en un 60% a 70% de ocupación para este fin de semana”, explicó Vicor Motta, director de Turismo de El Soberbio. “Para Semana Santa ya tenemos confirmado un 75% de ocupación hasta el día de la fecha -ayer-. Tenemos entendido que el clima nos va a acompañar, así que vamos a cerrar con muy buena ocupación”, agregó.



Más conectividad

Por otra parte, Motta destacó que se trabaja en lograr una mayor conectividad con el punto turístico provincial. “Vamos a tener la línea de colectivos, Retiro, Buenos Aires a El Soberbio, así que estamos muy felices porque todo esto significa más turistas, más gastos de ellos en nuestro pueblo”, anunció el funcionario en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7

Con 15 turistas se hizo ayer el primer viaje de la línea Iguazú-El Soberbio.

Además, indicó que ayer se realizó el primer viaje de la nueva línea que une Cataratas del Iguazú con El Soberbio, a través de ómnibus con quince turistas que partieron de Iguazú a las 7. La conexión entre los destinos, tiene un valor total de 6.000 pesos (ida y vuelta), sale todos los días y se trata de unidades nuevas que se están estrenando. El horario de regreso es a las 17.30. Cabe destacar que, el jueves último, se realizó el viaje inaugural de la línea pero estuvieron a bordo operadores turísticos de distintas agencias y empresas de turismo.



Sobre esta, importante iniciativa comentó: “Es algo que estamos esperando desde hace tiempo, es muy importante para la zona del Alto Uruguay y para la vinculación y el trabajo en conjunto”.