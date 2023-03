Misioneros hacen alto uso de la hotelería de Iguazú y Posadas

sábado 25 de marzo de 2023 | 6:04hs.

El Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), a cargo de la contadora Silvana Dea Labat, dio a conocer la encuesta de ocupación hotelera en Posadas y Puerto Iguazú, correspondiente al cuarto trimestre 2022. Como dato llamativo surge que en ambas ciudades son los propios residentes de la provincia los que más uso le dan a la hotelería local. Así surge del trabajo que se realizó a instancias del Ministerio de Turismo de la Nación. El Ipec asiste en el relevamiento (ver El operativo realizado...).



En el caso de Posadas, en el cuarto trimestre del 2022 se contabilizaron 65.859 pernoctes en los establecimientos hoteleros y para-hoteleros de Posadas, equivalente a un aumento del 0,26% respecto al mismo trimestre del 2021, cuando se registraron 65.687 pernoctes.



Del total en el período, el 86,7% eran de residentes y el 13,3% no residentes.



Los establecimientos hoteleros son aquellos categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, apart-hoteles y boutiques. Los para-hoteleros incluyen hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed & breakfast, hosterías, residenciales, entre otros.



En octubre del 2022 se registraron 26.191 pernoctes en la ciudad de Posadas, donde el 86,5% correspondió a residentes y sólo 3.547 a no residentes.



En noviembre, los pernoctes sumaron 21.343, al igual que el mes anterior, la mayoría de los pernoctes fueron de residentes (87,7%).



Finalmente, en diciembre, se contabilizaron 18.325 pernoctes, de las que el 86,6% (15.715) corresponde a residente.



Si se considera un análisis mensual, se registra una caída del 14,1% entre noviembre y diciembre.



La ciudad de Posadas es considerada como un destino de tránsito. El mejor desempeño en términos de cantidad de noches de estadía lo tuvo el cuarto trimestre del 2019 con 87.259 pernoctes, un 26,1% mayor si se compara con el mismo trimestre del año 2018. En el cuarto trimestre de 2020 se evidencian los efectos negativos de la pandemia, con 15.084 pernoctes.



Para el mismo trimestre, pero de 2021, ya se observa la recuperación turística, sobre todo interna; en este período se registraron 65.687 pernoctes.



Finalmente, en el cuarto trimestre de 2022 los pernoctes alcanzaron un total de 65.859, es decir una variación interanual del 0,26% (172 pernoctes).



En Iguazú

Por su parte, en la ciudad de Puerto Iguazú, en el cuarto trimestre del 2022 se contabilizaron 348.173 pernoctes. Del total, el 80,7% eran de residentes y el 19,3% no residentes. Durante octubre de 2022, se registraron 135.348 pernoctes, de los que el 81,8% correspondió a residentes,y el 18,2% (24.593) restante a no residentes.



En noviembre, los pernoctes alcanzaron los 118.682. Al igual que el mes anterior, la mayoría fue de residentes (81,7%).



Finalmente, en diciembre, se contabilizaron 94.143 pernoctes, de los que el 77,8% (73.274) corresponde a residentes.

El operativo realizado en todo el país

Los datos que se detallan en este informe surgen de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) y corresponden a Posadas y Puerto Iguazú. Este operativo es realizado por el Ministerio de Turismo de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Su objetivo principal es medir el impacto del turismo internacional y el turismo interno sobre el sector hotelero y para-hotelero nacional.



Actualmente la EOH se realiza en 49 núcleos urbanos que permite cubrir las siete regiones turísticas del país, brindando información de la actividad hotelera desde la perspectiva de la oferta como también de la demanda. En Misiones, la EOH se ejecuta a través del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) que se encarga de coordinar y asistir el trabajo de campo en Posadas y Puerto Iguazú.