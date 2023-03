Autorizan recomposición salarial a funcionarios

sábado 25 de marzo de 2023 | 6:04hs.

El Concejo Deliberante de la ciudad correntina de Santo Tomé autorizó una actualización de haberes del intendente, el viceintendente, los secretarios, directores y coordinadores de la comuna.



Resolvieron los concejales que estos funcionarios tendrán una recomposición de haberes del 60 por ciento a pagarse en tres tramos.



En sesión ordinaria se avanzó en tal determinación, luego de que tomara estado parlamentario en el Concejo Deliberante un proyecto iniciado por la bancada oficialista que propone la actualización de haberes, y luego se aprobó por mayoría simple.



El escrito fue iniciado por concejales oficialistas y proponía “actualizar los haberes correspondientes al intendente, viceintendente, secretarios, directores y coordinadores”.



De acuerdo a lo resuelto por los concejales, el incremento del 60 por ciento se dará en tres etapas: 30 por ciento ahora y luego se sumará el 30 por ciento restante en dos etapas de 15 por ciento cada una.



Desde la oposición se había solicitado que junto con el aumento para el intendente y el gabinete se agregaran también los incrementos salariales previstos para los empleados municipales (contratados, de planta permanente y convenio).



Es decir, armar todo en una sola ordenanza, ya que consideraban que no era correcto que se presentara de manera autónoma el pedido.



Se habría acordado avanzar con la modificación de manera inmediata a la totalidad de los ediles, para que rijan en los sueldos que se abonarán a fin de marzo.



Sin embargo, en la sesión, desde la comisión advirtieron que no se incluyó lo solicitado.



Por tal razón, en un ida y vuelta de opiniones, la oposición decidió retirarse y no dar quórum, y de esa manera el proyecto continuaría en comisión.



No obstante, ante el retiro de los ediles opositores, la sesión continuó en consonancia con el artículo 44 de la Carta Orgánica, que contempla la simple mayoría requiriendo únicamente la mitad más uno. Aplicaron esa normativa y el escrito con el aumento fue aprobado.