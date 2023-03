La Selección Argentina y un amistoso vs. River para los que no jugaron ante Panamá

viernes 24 de marzo de 2023 | 11:15hs.

La merecida fiesta de los campeones de a poco comienza a quedar atrás para la Selección Argentina, que anoche vivió en el Monumental una jornada que quedará para siempre en el recuerdo de todos los integrantes de la Albiceleste y los hinchas argentinos, que festejaron una vez más el título mundial obtenido en Qatar 2022.

Este viernes habrá un nuevo entrenamiento en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino, donde los que más minutos sumaron ayer realizarán trabajos regenerativos, mientras que los que no jugaron tendrán rodaje en un amistoso ante River.

Los futbolistas de la Selección Argentina, que anoche después del partido y los festejos se fueron a dormir cada uno a su casa, comenzarán a entrenarse a las 17. El cuerpo técnico dio la opción de llegar para compartir el almuerzo o bien hacerlo directo para la práctica, donde se espera que Scaloni pare un once que podría ser similar al del próximo compromiso, cuando el martes siga la fiesta en Santiago del Estero ante Curazao.

Algunos de los que no jugaron ayer y seguro sumarán minutos esta tarde ante River son Armani y Rulli, Pezzella, Foyth, Montiel, Guido Rodríguez, Lo Celso, Palacios y Ángel Correa, que estuvieron en el banco, más el resto de los futbolistas convocados que no fueron parte del plantel en Qatar y por lo tanto no firmaron planilla ante Panamá: Nehuén Pérez, Lautaro Blanco, Perrone, Facundo Buonanotte, Buendía, Carboni, Nico González y Gio Simeone.