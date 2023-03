El gobernador se reunirá con Bahillo por el laudo de la yerba

viernes 24 de marzo de 2023 | 8:15hs.

Por vigesimosexta vez desde que se creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), el precio de la materia prima para la zafra gruesa lo definirán las autoridades de la Secretaría de Agricultura de la Nación. Así quedó establecido tras la infructuosa sesión de ayer en Posadas, donde industriales y productores no cedieron posiciones y el directorio resolvió pasar al laudo.

Al conocerse tal situación, según consignó a El Territorio, el gobernador Oscar Herrera Ahuad ratificó ayer el pedido de reunión con el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, para pedir un laudo “que sea beneficioso para toda la cadena productiva”.

Durante el cónclave, el Inym elevó una grilla de costos de $105 para el kilo de hoja verde, propuesta que fue aceptada por el sector cooperativo y los secaderos. La producción en tanto se mantuvo en los $121,76, con el apoyo de los representantes del gobierno provincial y Uatre (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) mientras que el sector industrial, no elevó cifras y propuso mantener los $ 70,08 que se laudó el año pasado. En tanto el gobierno de Corrientes tomó la decisión de abstenerse y no votar, considerando que no son formadores de precios.

La ley 25.564 que creó el Inym en el año 2002, establece que los precios para el kilogramo de hoja verde y la yerba canchada se acuerden por unanimidad, dos veces al año. Ante la imposibilidad de resolverlo en la zona productora, nuevamente la Secretaría de Agricultura de la Nación será el tribunal que fije los nuevos valores, para el período abril-septiembre.

El trámite siguiente es el envío de toda la documentación surgida de la sesión de precios, donde consta ofertas y votos, a las oficinas de Juan José Bahillo.

Miembros de la cadena productiva estiman que a principios de la semana venidera, el funcionario ya tendrá en su mesa los detalles para laudar ya que en abril deben regir nuevos precios.

En el laudo anterior, Nación fijó un precio de $70,08 para el kilo de hoja verde y $266,304 para el kilo de yerba mate canchada. Las cifras dejaron conformes a la Producción que ahora, según adelantaron, analizan medidas extremas si no consiguen los valores solicitados.

Ayer desde Salto Encantado el gobernador reafirmó su viaje a Buenos Aires, previsto para el martes donde la agenda a desplegar con Juan José Bahillo, a partir de las 15, tendrá como uno de los temas prioritarios, el laudo.

El presidente del Inym Juan José Szychowski, dijo tras la confirmación del envío al laudo que “en todas las reuniones buscamos consensos entre todos los sectores, pero esta vez la industria tuvo una postura intransigente”.

Explicó que la molinería, “decidió plantarse en el mismo valor actual, sin tener en cuenta el contexto económico global, que venimos de una situación de pandemia, que hubo una guerra en el mundo y desconocen el proceso inflacionario evidente”.

“En cada encuentro les insistimos a que hagan una oferta, pero se mantuvieron igual con el argumento de que desde septiembre hasta ahora, el gobierno les autorizó sólo un aumento del 3,5% en góndolas cuando sabemos que el valor del paquete subió mucho más”, aseveró el presidente del Inym.

De acuerdo al análisis de costos, “un aumento de la hoja verde entre el 40% y el 50%, permitirá poner en valor con relación al precio que actualmente tiene el paquete”, consideran desde el Inym.

En cifras



$70,08 El último precio laudado por Nación para el kilo de hoja verde. El sector industrial pidió mantener esos valores para la zafra gruesa que inicia en abril.



$105 Es el cálculo de costos que elevó el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que recibió el visto bueno de las cooperativistas y los representantes de secaderos.





$121,76 Es la propuesta que presentaron los directores por la Producción, que obtuvo el apoyo de los miembros del gobierno provinciales y Uatre.



26 Las veces que el precio de la materia prima pasó al laudo de Nación, al no conseguir acuerdo por unanimidad en el seno del directorio del Inym.