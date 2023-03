Retegui debutó con gol en Italia, pero a la Azzurra no le alcanzó ante Inglaterra

viernes 24 de marzo de 2023 | 6:01hs.

La selección de Italia no hizo pie en el estadio Diego Armando Maradona y cayó por 2-1 ante Inglaterra en un duelo correspondiente a la primera fecha del grupo C de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024.



Con goles de Declan Rice y Harry Kane, los ingleses se quedaron con los tres puntos mientras que Mateo Retegui fue el más destacado de la Azzurra, ya que convirtió el descuento e hizo expulsar a Luke Shaw.



El equipo de Gareth Southgate demostró superioridad desde el primer minuto y generó mayor peligro en el arco de Gianluigi Donnarumma. Antes del cuarto de hora de juego, tras un tiro de esquina desde la derecha, Declan Rice aprovechó un rebote y abrió el marcador en favor de la visita. Sobre el final de la primera mitad, el VAR llamó al árbitro por una mano de Giovanni Di Lorenzo dentro del área y Harry Kane se hizo cargo del penal que estiró la ventaja.



En el complemento, los de Roberto Mancini lograron descontar a los 11 minutos a través de un gran pase de Lorenzo Pellegrini para Mateo Retegui, que controló y la cruzó ante Jordan Pickford para establecer el descuento y tener su debut en las redes en su estreno con el seleccionado italiano. Más tarde, el delantero de Tigre recibió una fuerte infracción de Luke Shaw, que estaba amonestado y se fue expulsado, pero a Italia no le alcanzó.



Por su parte, Portugal le ganó a Liechtenstein por 4-0 con goles de Joao Cancelo, Bernardo Silva y dos de Cristiano Ronaldo.



CR7 llegó al récord de 197 partidos con su selección y se convirtió en el jugador que más veces vistió una camiseta de un país.