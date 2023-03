Autopsia realizada a joven brasileña coincide con el relato de la Policía

viernes 24 de marzo de 2023 | 6:03hs.

Las primeras conclusiones de la autopsia a Vanessa de Olivera Da Silva (19), brasileña muerta en medio de un operativo policial en Bernardo de Irigoyen el último martes, arrojó resultados que avalan la versión de los uniformados que estuvieron en el lugar de los hechos, según detallaron a El Territorio fuentes ligadas al proceso.



Los voceros detallaron que el estudio se concretó ayer en la Morgue Judicial de Posadas y culminó en horas del mediodía. Se confirmó que la joven murió de un balazo 9 milímetros, calibre utilizado por las fuerzas policiales, que ingresó cerca de la sien izquierda.



Más allá de eso, los profesionales determinaron que la trayectoria fue descendente, es decir de arriba hacia abajo. La bala fue incautada por efectivos de Gendarmería Nacional que participaron de la operación y se la incautaron para la realización de las correspondientes pericias ordenadas por el Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro.



Estas primeras informaciones son coincidentes “con los primeros indicios que registró Gendarmería y también respecto a la versión dada por el personal policial involucrado en el procedimiento”, dijo ayer una fuente de peso en la pesquisa. De todas formas, la instrucción continua.



Como viene informando este medio, la fuerza federal fue la encargada de la realización de las pericias de rigor en la casa donde ocurrieron los hechos, ubicada en la línea de frontera con Brasil, a orillas del río Pepirí Guazú. Este cauce, sin embargo, es más bien un hilo de agua por donde la frontera es invisible.



En el lugar se pudo constatar la presencia de un agujero en el piso de madera, lo que corresponde con un disparo de arma de fuego. Al respecto, los efectivos dijeron que la joven fallecida se escondía debajo de la casa y que recién se enteraron de su presencia cuando, en medio de un forcejeo, el arma de uno de los uniformados se disparó hacia el piso.



En cuanto a la víctima, el cuerpo fue liberado por el juez Ariel Belda Palomar y será entregado a sus familiares - ubicados por los centinelas - para la correspondiente inhumación. Como reveló ayer El Territorio, estas gestiones no resultaron sencillas debido a que la madre de la joven fue asesinada y por el femicidio está detenido su padre.



Al momento de morir De Olivera Da Silva tenía una tobillera electrónica dispuesta por la Justicia brasileña en razón de varias causas por delitos contra la propiedad. No se revelaron expedientes relacionados al narcotráfico o narcomenudeo.



En la frontera la describieron “una fisura, que no sabe dónde estaba parada. Fisura mal. Andaba dando vueltas siempre por Tránsito Pesado re pasada”, señalaron.



Al respecto, los vecinos de la zona declararon que el lugar donde ocurrieron los hechos funciona como un refugio para adictos, donde distintas personas, tanto de Brasil como de la localidad llegan a consumir y “ranchear”.



El confuso hecho ocurrió el martes. Entonces fuentes policiales dijeron que todo empezó por una persecusión.



“La investigación conjunta entre las policías de Misiones y Brasil detectó que los implicados en múltiples delitos transfronterizos, estaban utilizando como guarida y punto de venta de drogas, una vivienda ubicada en una zona fronteriza rural de Bernardo de Irigoyen”, se señaló.



En ese marco identificaron a uno de los delincuentes, a quien siguieron y respondió a los tiros. Las corridas los llevaron entonces a la casa mencionada, donde estaba su cómplice, quien atacó a los efectivos , produciéndose allí un enfrentamiento.



Esta persona, fue identificada como Alejandro Damián R. (33), conocido como Dente, según el informe de la fuerza provincial. “Ya en la escena, se habría iniciado un forcejeo entre los agentes y el residente, intentando éste sacarle el arma reglamentaria a uno de los uniformados, ocasionando que la misma se percutara accidentalmente”.



Ese disparo habría impactado en la joven, cuya presencia - dijeron - no había sido detectada hasta entonces por los uniformados. La brasileña estaba escondida debajo del piso de madera, una característica típica de estas viviendas debido a las posibles inundaciones, porque se construyen sobre terrenos inestables o para mantener alejados a animales.



La joven terminó con un disparo en el pómulo mientras que el mencionado Dente que se enfrentó con los uniformados terminó con lesiones en una de sus piernas. Cuando las ambulancias llegaron, la extranjera estaba sin signos vitales.



Los efectivos policiales estuvieron demorados, se les hizo las pruebas de parafina y se le tomó declaración sin juramento, lo que comúnmente se conoce como “testigo sospechoso”. Sin embargo, el avance de la investigación confirmó sus dichos.