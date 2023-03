Acusado por robo denunció intento de homicidio

viernes 24 de marzo de 2023 | 6:03hs.

En la mañana de ayer un agricultor identificado como Reynaldo A. (57) realizó una denuncia por intento de homicidio y lesiones agravadas a un productor ganadero que conocía.



En las quejas ante la fuerza de seguridad, el hombre manifestó que el hombre identificado como Fabián F. lo agredió físicamente y acusó de haber robado cuatro vacas de su chacra en la localidad de Santa María.



Mediante información brindada por fuentes oficiales este medio pudo saber que la presentación fue hecha en la Fiscalía de Instrucción Cuatro de Apóstoles, donde el denunciante se presentó junto a su abogado, Sebastián Mieres, requiriendo el inicio de una investigación, detención y embargo de los bienes del hombre a quien acusa.



Además pidió que se lo condene “con el máximo de la pena prevista para el ilícito denunciado”.



Asimismo, requirió las mismas medidas para los peones rurales y familiares de su atacante, quienes estaban presentes al momento de la agresión. Solicitó sus detenciones, que se realice el allanamiento de sus casas y se disponga seguridad personal para su familia.



Como oportunamente este medio informó, el ataque ocurrió en la mañana del lunes.



Y en un video que circula en redes sociales se puede ver al ahora denunciado, Fabián F., acusar al denunciante: “te llevaste todas mis vacas, mi padre le dio lo que quiso a ustedes y vos me robaste todas las vacas de ahí, no tenes cara”, asestándole una trompada en la nuca mientras otros hombres presentes miraban y se reían con sorna.



Su versión de los hechos

En su relato de los hechos, Reynaldo declaró en su denuncia que Jorge Ch. se comunicó el lunes a la mañana y “me invitó a una chacra alquilada por un hijo de él, a los fines de ver unos animales en la localidad de Santa María”.



Mencionó que aceptó la invitación y por ello asistió en compañía de su esposa, quien se quedó en el auto. En esa línea, dijo que apenas se bajó fue abordado por los denunciados que “portaban armas, cuchillos, facas, guachas para caballos, e intentaron matarme”.



También dijo que Fabián F. lo recibe “disparando dos tiros desde un revólver color negro” los cuales no impactaron en él debido a la mala puntería del agresor o a “un milagro divino”.



“El agresor disparó apuntándome directamente. Luego de ello los otros me agreden verbalmente amenazándome de muerte”, acusó, agregando que “me golpearon cachetadas en mi cuerpo, cabeza, espalda, buscando provocarme de cualquier forma a los fines de atarme. Tenían piolas y sogas para atarme a un potrero y rematarme con cuchillos y disparos”.



Asimismo, el denunciante aseguró que al llegar la Policía “no realizó ningún tipo de acción alguna, ni de dispersión de los agresores ni de registro personal de los mismos, es decir que obraron con total connivencia con los denunciados”, y justificando sus aseveraciones reseñó que “en presencia del personal policial Fabián F. realizó tres disparos al piso a modo de amenazas hacia mi persona”.



Según contó además, intervino un operario de Senasa revisando los animales vacunos en cuestión, “que no advirtió ningún tipo de irregularidad en los animales ni tampoco ningún tipo de intervención de esta parte en ningún hecho regular”.



Por último, el denunciante adjuntó copia del video en el que es agredido y en el cual se observa que la secuencia se da en presencia de los demás acusados.