Economista de Ieral planteó un cambio de régimen

viernes 24 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Un cambio que permita el ahorro del sector público y mayores inversiones del ámbito privado, con ejes en la reforma de la macroeconomía para abatir a la inflación, lograr equilibrio fiscal y un régimen monetario y cambiario estable, es parte del plan que presentó ayer en Posadas, el economista Enrique Szewach.



Convocado por la Fundación Mediterránea (NEA), el director ejecutivo del Ieral y ex director del Banco Central de la República Argentina, expuso en el club Pira Pytá ante el arco empresarial de la provincia.



El programa de gobierno que lo trabaja como integrante del equipo del ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, estará disponible para las autoridades que surjan electas en las próximas elecciones nacionales. “Estas bases surgen a partir de análisis clínicos de la macroeconomía”, apuntó Szewach.



“La Argentina viene de malas políticas económicas, déficit fiscal sin financiamiento, no tiene reservas y encima surgió la sequía. A las malas decisiones se le sumó la mala suerte”, resumió el economista.



Superada la instancia de diagnóstico, sostuvo que “hay que hacer una reducción drástica de los subsidios económicos y cambios en los planes sociales para evitar duplicaciones”.



Dijo que será clave “eliminar todas las restricciones y cupos para exportar”. Apuntó que “hay que cambiar las relaciones laborales con menores costos para los sectores de mayor demanda de mano de obra y contratos de tiempo flexible para empleo joven”.



Pidió “menos litigiosidad y menos contingencias laborales con cambios en el régimen de despidos”.



Szewach consideró que para retomar el crecimiento, los sectores exportadores como la agroindustria, petróleo, gas, minería y economía del conocimiento, “tenemos que ir a un tipo de cambio real, devolución de impuestos de frontera, cambios parciales en impuestos provinciales y municipales y fijar reglas de largo plazo”.



Para el sector pymes y servicios en general planteó el economista “baja de impuestos al trabajo, cambios en las relaciones laborales y una administración tributaria más simple” Mientras que “para la gente, sugirió drástica baja del impuesto inflacionario y que los planes estén atados a capacitación e incentivo al empleo”.