Tráiler oficial de la serie ‘Amor y muerte’

viernes 24 de marzo de 2023 | 6:00hs.

La historia real de Candy Montgomery, también conocida como “La asesina del hacha”, será llevada nuevamente a la televisión con Amor y muerte. Protagonizada por Elizabeth Olsen (WandaVision), la miniserie profundiza en uno de los casos criminales más famosos de Estados Unidos: el asesinato de Betty Gore a manos de Candy, su vecina y amiga de la iglesia que mantuvo un amorío con su esposo.



El tráiler oficial, compartido por HBO Max ofrece un adelanto de lo que será este relato. La historia se basa principalmente en Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs, un libro de John Bloom and Jim Atkinson que recopila artículos periodísticos del diario Texas Monthly sobre el suceso que conmocionó a la comunidad de Wylie.