Bonavena revive en ‘Ringo, gloria y muerte’

viernes 24 de marzo de 2023 | 6:00hs.

La trayectoria dentro y fuera del ring del icónico Oscar Natalio Bonavena, una de las figuras deportivas y mediáticas más recordadas de la cultura popular argentina, llega a la pantalla chica con el primer protagónico del joven Jerónimo Bosia en Ringo, gloria y muerte, disponible en Star+.



“Te cuentan sobre su historia y ya con eso te tiraron el guión sobre la mesa”, aseguró Bosia a Télam sobre la propuesta dirigida por Nicolás Pérez Veiga, un retrato de la excéntrica biografía de quien supo conquistar la atención popular tanto con su ambición pugilística, como con su paso por el cine, la televisión y hasta la música.



Desde sus inicios en el amateurismo, el salto a Estados Unidos tras una sanción deportiva en Argentina y su posterior consagración como campeón nacional, que le abrió las puertas a la codiciada oportunidad de medirse mano a mano con el mismísimo Muhammad Ali, considerado como el mejor boxeador de todos los tiempos.



Así, Bosia, Pérez Veiga y Delfina Chaves -encargada de interpretar a Dora, la primera esposa de Ringo- hablaron sobre la producción creada por Diego Palacio, que completa elenco con Lucila Gandolfo, Pablo Rago, Martín Slipak, Connie Isla, Ariel Núñez y la recientemente fallecida María Onetto, entre otros.



¿Cómo fue darle vida a Ringo?

Jerónimo Bosia: Durante mucho tiempo no supe quién era, pero a los veintipico me empezó a crecer la quijada y todos me decían que me parecía a él, así que empecé a googlear y a conocer sobre Ringo. Pero para abordar sus facetas se diferenciaron dos partes, una más pegada al ritmo popular de los 60, para la que vimos entrevistas y material de archivo, y otra, la de su paso por Reno, de la que no se sabe mucho y tiene muchas más licencias. De alguna forma era otro personaje, había que componer algo con una construcción más imaginaria.



¿Y el proceso de realización?

Nicolás Pérez Veiga: Fue un trabajo principalmente largo, desde que empezamos a fantasear con la idea de llevar la vida de Ringo a la ficción pasaron casi tres años y medio, así que fue un desafío. Quizás no tanto de investigación, porque fue bastante libre lo que intentamos hacer, pero sí de mucho pensamiento en cuanto a qué tipo de serie queríamos hacer, qué tipo de biopic, qué tono le queríamos dar, qué visual iba a tener el mundo de Bonavena. Ese fue el mayor desafío desde lo creativo, quería crear un universo muy cinematográfico, muy inmersivo, que saliera un poco del lenguaje costumbrista.



Es notable el trabajo de ambientación.

NPV: Sí, la época era fundamental, es una oda a esas décadas de los 60 y 70. Fue un trabajo muy minucioso con el equipo de arte y fotografía, mucho análisis de fotografías y películas de la época, tratamos de ser bastante fieles a los espacios, con rigor histórico.



¿Esas fueron referencias para encarar el trabajo en el set desde lo actoral?

JB: Sí, ya de por sí hay un folclore, con las camperas de cuero, la mafia, que hace que inevitablemente aparezca ese mundo del cine norteamericano, algo muy atractivo para actuar. Es una influencia del cine que en sí mismo ya te ubicaba.



Delfina Chaves: Claro, crearon todo un universo con los sets, las alfombras, las lámparas, cada rincón era muy increíble de habitar. Cuando lo mirás sentís ganas de estar dentro de ese mundo.



¿Lo ven como un plus pensando en una generación de espectadores menos familiarizada con la vida de Ringo?

DC: Sí, es conocerlo sin tanta solemnidad, eso me parece importante, porque a veces las historias de personajes que ya no están, se pueden contar también desde un lugar súper melancólico, y me parece que si algo tiene esta serie es ese tono divertido, esa ironía que caracterizaba también a Ringo y a su entorno, a sus entrenadores, a la gente que lo acompañaba en sus viajes. Creo que Ringo estaría muy orgulloso de cómo fue plasmado ese universo, no como algo pesado sino dinámico, con movimiento.



¿Cómo creen que puede repercutir en audiencias de otras regiones?

DC: Yo creo que con esta historia de un gran personaje y una leyenda argentina, estamos contando también nuestra propia historia, la de toda una familia, de una cultura, la de Parque Patricios...



JB: Tiene que ver mucho el cómo contás esas cosas, puede ser Ringo, o cualquier personaje y el público va a empatizar de todos modos con los vínculos que se trabajan en la serie. Se vuelve más global la imagen que transmite, y puede interpelar a diferentes públicos.