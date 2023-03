Biden prometió recibir a Alberto Fernández en la Casa Blanca

viernes 24 de marzo de 2023 | 6:02hs.

Después de largos meses de postergaciones, Estados Unidos prometió que Joe Biden recibirá a Alberto Fernández en la Casa Blanca, confiaron fuentes oficiales.



La visita del presidente a Washington sería probablemente el próximo miércoles 29. Se aguarda la confirmación de la Casa Blanca tanto en la embajada argentina en Washington como en la representación norteamericana en Buenos Aires. El encuentro será a agenda abierta e incluirá cuestiones bilaterales y regionales, además del impacto en la economía y la geopolítica global de la guerra en Ucrania.



Biden se encuentra de visita en Canadá, la primera de su mandato, en un viaje que también tuvo sus demoras. Fuentes diplomáticas indicaron que la Casa Blanca no hará un anuncio sobre el encuentro con Fernández hasta que Biden no regrese a EE.UU.: es costumbre en Washington que los presidentes no hablen de encuentros con mandatarios de terceros países mientras están en visita oficial en el exterior. Se espera que Biden regrese hoy.



“Falta que lo que se acordó, lo anuncien ellos allá”, dijo una fuente oficial. La expectativa del gobierno y del presidente por el viaje a Washington no podría ser mayor y aguardan con ansiedad el anuncio oficial.



Subido a los índices de crecimiento de la economía del segundo semestre de 2022 y los de la caída del desempleo, Fernández está decidido a consolidar su proyecto de reelección, en el que pocos en el oficialismo creen y la foto en el Salón Oval de la Casa Blanca podría ser un espaldarazo inicial de su campaña. La escalada de la inflación y la caída del salario siguen siendo los principales obstáculos para su proyecto. También Cristina Kirchner.



La visita había sido pautada originalmente para julio de 2022, pero se suspendió en dos oportunidades porque Biden contrajo covid.



Biden recibió en febrero pasado al presidente de Brasil Luis Inacio Lula da Silva, convertido desde su asunción en enero en líder natural de la región. Con el viaje de Lula, la aspiración de Fernández de llegar a la Casa Blanca parecía desvanecerse. Fernández coqueteó en los primeros dos años de su gobierno con fungir él mismo el liderazgo regional ante el rechazo que la figura del ahora expresidente Jair Bolsonaro despertaba en Washington.