Boris Johnson y Liz Truss se unen contra Rishi Sunak

viernes 24 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El nuevo acuerdo para Irlanda del Norte que pactó el gobierno de Rishi Sunak con la UE es “inaceptable”, “no resuelve los temas pendientes” y “viola” la soberanía del Reino Unido. Su política económica, que incluye la subida del impuesto de sociedades, es “contraproducente” y traiciona sus propios valores.



Estas palabras no son de políticos de la oposición, sino de los exprimeros ministros británicos del partido gobernante, Boris Johnson y Liz Truss, que siguen siendo diputados.



Ambos fueron forzados a dimitir por su propio partido. En el caso de Johnson fue por la falta de reprobación a un alto cargo acusado de acoso sexual que se añadió a meses de revelaciones y un crítico informe sobre las fiestas y otros eventos que se saltaron las reglas del confinamiento.



Truss apenas duró unas semanas en el cargo después de insistir en que bajaría los impuestos y la reacción de pánico de los mercados obligó al Banco de Inglaterra a intervenir para salvar los fondos de pensiones.



Johnson y Truss batieron récords de impopularidad y contribuyeron a que el Partido Laborista tenga una ventaja en las encuestas sobre las elecciones generales que ronda los 20 puntos desde hace meses. Pero eso no les desanimó a capitanear grupos de descontentos tories contra Sunak.



El miércoles, Sunak se encontró enfrente a sus dos ex, que se unieron a los tories más a la derecha y al partido ultra unionista de Irlanda del Norte (el DUP) para votar en contra del “marco de Windsor” que intenta suavizar los efectos del Brexit.