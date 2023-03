Imponen duras penas para las relaciones homosexuales

viernes 24 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El parlamento de Uganda aprobó una ley con duras penas para las personas que mantengan relaciones homosexuales. “Gana el sí”, anunció la presidenta de la Cámara, Annet Anita Among.



Según Among, “la ley fue adoptada en un tiempo récord”. Si bien la exactitud de las penas se desconoce hasta el momento, el texto inicial, modificado luego por los diputados, preveía penas de hasta 10 años para toda persona que realizara actos considerados homosexuales o se reivindicara como parte de la comunidad LGBT+, en un país en el que la homosexualidad ya es ilegal.



La presidenta de la Cámara se refirió puntualmente a la eliminación de derechos con el objetivo de “proteger” a la nación: “Esta Cámara no dudará en restringir cualquier derecho en la medida en que reconozca, proteja y salvaguarde la soberanía de este país y su moral”.



La ley deberá ser sancionada finalmente por el presidente Yoweri Museveni, quien puede promulgarla o imponer su veto en caso de no estar de acuerdo con lo sancionado por los diputados.



La aprobación se da en un contexto de plena homofobia en África Oriental, donde la homosexualidad es ilegal y con frecuencia, considerada como un crimen.