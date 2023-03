Oficializaron el canje de deuda para organismos públicos

viernes 24 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El gobierno formalizó ayer el canje de bonos en dólares por nuevos títulos en pesos con vencimiento para 2036, al igual que la sustitución de una serie de letras que fueron suscriptas por el Banco Central, a través de la publicación en el Boletín Oficial de los decretos 163/2023 y 164/2023.



El Decreto 164 dispone, tal como fue anunciado por el Ministerio de Economía el pasado martes, un canje de U$S 4.000 millones en bonos que se encuentran en poder de organismos del sector público nacional.



Con lo recibido por sus operaciones de venta de estos títulos, los organismos deberán canjear el 70% el monto por nuevos títulos públicos y el resto deberá ser utilizado para los objetivos y metas de sus presupuestos de este año, “incluyendo la financiación de inversiones productivas y créditos que motoricen el consumo interno”.



Se trata de una decisión que desde el Palacio de Hacienda esperan que contribuya a aliviar la brecha cambiaria sin tocar las escasas reservas del Banco Central. Economistas de diversos sectores apoyaron las medidas y afirmaron que el gobierno “gana poder de fuego”.



Previo al anuncio público, el titular del Ministerio de Economía, Sergio Massa, junto a otros funcionarios del gobierno, se reunió con representantes de bancos, fondos de inversión y de compañías aseguradoras para exponer los puntos clave de la medida próxima a implementarse.



Uno de los presentes en el encuentro fue el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastían Negrí, quien destacó ante la prensa la “muy buena reunión” con el sector privado y su recepción favorable de la “muy buena medida de ordenamiento financiero” dispuesta por Massa.



Del otro lado de la mesa estuvo el vicepresidente de la Agencia de Liquidación y Compensación (Alyc) Allaria Ledesma, Juan Politi. Para él, el accionar del Palacio de Hacienda también es “positivo”. “El objetivo es estabilizar la situación financiera y estas medidas pueden llevar calma”, agregó.



“Si tomaban otra medida como imprimir, se te escapa la inflación de una manera tremenda. Si no permitís una flexibilización en los dólares financieros, te quedas sin reservas o no podés darle dólares a los importadores y la economía, en un año electoral, se te cierra aún más”, detalló Javier Timerman, socio de AdCap y otro de los asistentes al encuentro con Massa.

Qué es un canje de deuda

Tal como señala el gobierno a través de su sitio oficial, “los canjes son operaciones de conversión, voluntaria o compulsiva, donde se intercambian instrumentos que hay en circulación por otros con diferentes condiciones”. Asimismo, este término se diferencia del canje de reestructuración, dado que este último se da “cuando se modifican las condiciones y los términos de una deuda contraída previamente”. De este modo, será la cartera conducida por Sergio Massa la que defina qué organismos estarán sujetos a este canje, aunque se estima que serán los que tengan más títulos en dólares. Esto, según las previsiones oficiales, dotaría de liquidez a los dólares financieros (MEP y CCL) y permitiría que las cotizaciones caigan, tras haber escalado más de $30 en las primeras semanas de marzo.