El FMI se reunirá para aprobar una nueva revisión

viernes 24 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) puso bajo la lupa las recientes medidas adoptadas por el Ministerio de Economía sobre la deuda interna, más específicamente sobre el canje de bonos en dólares y adelantó que se avanza con la revisión de las cuentas públicas para habilitar un próximo desembolso de U$S 5.300 millones para la Argentina.



Julie Kozack, en su primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo de portavoz del organismo en reemplazo de Gerry Rice, señaló que “tienen conocimiento de las medidas y las estamos evaluando en el marco de los objetivos del programa”.



En el Palacio de Hacienda afirman que el diálogo con el staff es fluido y que, lógicamente, las ultimas medidas fueron analizadas y conversadas con el FMI.



La vocera remarcó que “en nuestra opinión un manejo prudente es necesario para mejorar el funcionamiento del mercado doméstico de bonos y el mercado de cambios tiene que ser conducido de una manera tal que no agregue vulnerabilidades en el camino y además tiene que estar acompañado por acompañado por políticas macroeconómicas estrictas y consistentes”.



Respecto de la reunión del directorio del organismo, paso necesario para el desembolso de U$S 5.300 millones de dólares que recibirá el país, sostuvo Kozack que el encuentro se realice “muy pronto”.