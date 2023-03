Las primeras decisiones administrativas tomadas tras el golpe militar en Misiones

viernes 24 de marzo de 2023 | 6:05hs.

Un día como hoy, hace 47 años, comenzaba una de las etapas más oscuras de la Argentina. Cada 24 de marzo se rememora el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia en conmemoración a las víctimas del golpe cívico-militar que tuvo lugar en la madrugada del 24 de marzo de 1976. Con ese acto, la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas derrocó al gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón e instaló una dictadura genocida hasta el 10 de diciembre de 1983. El primer presidente de facto fue el general Jorge Rafael Videla.



Miles de asesinatos, torturas, secuestros, detenciones y desapariciones se produjeron en esa etapa bajo la denominación de “proceso de reorganización nacional” en la que los derechos humanos fueron anulados. La persecución estuvo a la orden del día y aún hoy, hay víctimas que siguen sin poder contar con información de sus familias, desaparecidos y con identidades adulteradas, costumbre que se volvió común durante el mismo régimen.

Momentos en que Beltrametti ingresa a la Casa de Gobierno. Foto: El territorio

La provincia de Misiones no fue ajena a todo lo que estaba sucediendo y el gobierno democrático se vio sacudido de un día para el otro. En primera instancia, fue depuesto el gobernador constitucional Miguel Ángel Alterach, tomando su lugar como primer interventor de la dictadura el coronel Juan Antonio Beltrametti. Luego, el 23 de abril de 1976, sería reemplazado por el capitán de navío René Buteler.



El Territorio realizó un recorrido por la historia y en los archivos de la Casa de Gobierno accedió a los documentos. Tomó como análisis las decisiones administrativas adoptadas desde los primeros días y durante el primer mes, es decir desde el 25 de marzo hasta el 24 de abril de 1976. Decretos y normas, retratan el inicio de uno de los períodos más crueles y sangrientos que vivió el país.



Acciones en la provincia

En aquella fecha, los documentos en Misiones eran firmados por el coronel interventor Juan Antonio Beltrametti, acompañado de Hugo Montiel, quien actuó como ministro de Economía y luego también estampó su firma el ministro de Gobierno. Al observarse los archivos de Casa de Gobierno, se pudo apreciar de que no existen constancias en algunas fechas y no están los decretos. El personal responsable de archivos sostiene que hay documentos robados. Así como también se aclaró que sobre el 24 de marzo no existe registro escrito alguno. Cabe mencionar que los documentos y registros se encuentran digitalizados desde 1882 hasta el 2000.



Los primeros días

En la provincia, al día siguiente, es decir a partir del 25 de marzo de 1976 se conoce el decreto número 18 a cargo del Gobierno Militar. El documento suscribe la intervención en Misiones, designando a partir de dicha fecha como interventor de la Dirección de Vialidad Provincial al Comandante Principal de Gendarmería Nacional, Eduardo Rubén Scherr. En este primer acto del gobierno de facto, firma el escrito el Coronel Beltrametti, interventor militar; y Hugo Montiel, ministro de Economía. En aquel entonces el gobernador de Misiones era Miguel Ángel Alterach, quien había asumido la gobernación el 25 de mayo de 1975 hasta ser desplazado, el 24 de marzo de 1976 tras el proceso de reorganización nacional. En el decreto número 19, del 25 de marzo, se conocen las renuncias de los ministros de Economía y Obras Públicas; y el subdirector general y asesor de los organismos. En la misma fecha se dictó el decreto número 23, el cual acepta la renuncia del director de personas jurídicas de Misiones. Mediante el decreto 24, se designó al nuevo secretario de Gobierno, Eduardo Fernando Lagger con la firma del teniente coronel Miguel Ángel Bacigalupi, ministro de Gobierno y el gobernador interventor Beltrametti.

Miguel Ángel Alterach, gobernador (foto de 1975).

Seguidamente, en el decreto 25 se dictó feria judicial por la Junta de Comandantes. Parte del escrito reza: “Se dispone feriado judicial en todo el país hasta tanto sean constituidas las autoridades judiciales. Considerando que ante las disposiciones en el orden provincial que establecen la reanudación normal de las tareas administrativas y judiciales, resulta necesario fijar los alcances de la mencionada feria judicial en el ámbito provincial”.



Al siguiente día, el 26 de marzo de 1976, se decretó la intervención militar del Instituto de Previsión Social de Misiones, se separó de sus cargos a los miembros del directorio y se designó en el cargo de director del IPS a Saúl Goldfarb. En dicho escrito firman Antolín Esquivel, comandante mayor de Gendarmería Nacional, quien actuó como ministro de Bienestar Social y Educación, y Beltrametti.



El decreto número 27 incluye la intervención militar del Iplyc y designación a cargo del comandante principal Ignacio Musemi. Luego, el decreto 28 reza la necesidad de cubrir los cargos de subsecretarios de Bienestar Social, Educación y Salud Pública. Allí, se designó titulares al Comandante Pedro Nomás Meza Thomas y al médico comandante Héctor Abelardo Catan.



En fecha 30 de marzo, se estableció el decreto número 72, que declaraba la intervención del Consejo General de Educación, dando por finalizadas las funciones de los miembros del organismo. Se designó como interventora a la doctora Lylian Munizaga de Gamarra. Posteriormente, en el decreto número 75, se intervino la Universidad Nacional de Misiones (Unam) y se designó como titular al coronel Walter César Regalli.

El Territorio da cuenta de la situación. Archivo El Territorio

Abril en Misiones

Según el decreto 109, el 5 de abril se intervino el Poder Judicial de la Provincia, dejando sin efecto la feria judicial decretada con anterioridad y, se designó cómo interventor al doctor Ignacio Luis Difiori. En la misma fecha, mediante decreto 110 se designaron interventores interinos en las municipalidades- divididas por segunda y tercera categoría- en Bompland, Cerró Azul, Cerro Corá, Dos Arroyos, Garupá, Gobernador López, Gobernador Roca, Mártires, Andrade, San José, Santo Pipó, San Martín, Guaraní, Santa María, Almafuerte, Caraguatay, Caa Yarí, Colonia Alberdi y Capioví.



Asimismo, el 6 y 7 de abril fueron fechas en las que se aceptaron varias renuncias. El 6 de abril en el decreto 130, reflejó la renuncia del teniente coronel Miguel Bacigalupi, quien actuó como ministro de Gobierno de Misiones. Seguidamente, se designó al Coronel Walter César Ragalli en el cargo. Por otro lado, el 7 de abril se aceptó la renuncia del secretario de Hacienda y Economía, Wildo Bernal, asignando a Amadeo Humberto Denti en el cargo.



Desde allí hasta el 19 de abril se produjo un salto histórico. Ese día, el 19, según el decreto número 195 refleja la intervención del Círculo de Suboficiales de la Policía de Misiones, designando como interventor al Subcomisario Carlos Marcelino Bouix. En la misma fecha, en el decreto 196, reza la intervención del Círculo de Oficiales de la Policía de la Provincia con la designación del interventor a cargo del subcomisario Héctor Horrisberger.

El diario mostraba lo que ocurría en el país. Foto: Archivo El Territorio



Dos días después, en el decreto 226, se aceptaron las renuncias del personal del Ministerio de Bienestar Social y Educación. Asimismo, en el decreto 230, continúan la aceptación de renuncias de personal de la Dirección General de Rentas. En tanto, el 23 de abril, a casi un mes de la toma del Estado, se designó en el cargo de ministro de Gobierno de Misiones al coronel Luis Alberto Sarmiento. El escrito lleva la firma de René Gabriel Buteler, por entonces, nuevo gobernador interventor.

Proyecto de ley para la conservación

La conservación del archivo es una de las cuentas pendientes para la sociedad de hoy. En ese sentido, el diputado provincial Rafael Pereya Pigerl presentó un proyecto para declarar Patrimonio Histórico a los expedientes, actas de sentencias y materiales audiovisuales de los procesos judiciales de Memoria, Verdad y Justicia tramitados en la Provincia.



“En la provincia de Misiones se viene participando, con el protagonismo del Estado Provincial desde el año 2006, como querellante en los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad, por los delitos cometidos en la Provincia durante el período 1796/1983”, sostuvo el legislador. Y acotó: “El derecho a la memoria, verdad y justicia frente a toda violación grave de derechos humanos, entre ellas, los crímenes de lesa humanidad, así como la consecuente obligación estatal de investigar, juzgar, sancionar y reparar estas violaciones, se encuentran plasmados en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales de igual jerarquía”.

Los archivos que describen la historia

Alba Ibarrola, encargada de archivos de la casa de Gobierno. Foto: Natalia Guerrero

Alba Ibarrola, archivóloga y correntina, relató cómo fue el proceso desde el 24 de marzo de 1973 hasta el 10 de diciembre de 1983. En la casa de Gobierno de Misiones, se encuentra la sección de archivos con todos los documentos de la fecha, los cuales remiten la historia de aquel tiempo, escritos en papel de seda con pluma y tinta.



Ibarrola hace 35 años está a cargo de los archivos en la Casa de Gobierno. Llegó a Misiones en 1987 a finales del gobierno de Ricardo Barrios Arrechea, electo democráticamente luego de siete años de dictadura militar.



La mujer resumió que “el proceso de la dictadura militar y el gobierno de facto fue una etapa oscura donde marcó un antes y un después en la historia Argentina”.



“Los libros de la Casa de Gobierno son reliquias. Las personas vienen a consultar mucho acerca de los registros de marzo de 1976. Sobre todo, investigadores y estudiantes”, finalizó.

Un nuevo espacio para la memoria y actividades para conmemorar

Para conmemorar la fecha, cada año desde Nación y las provincias se organizan actividades que reúnen a víctimas, familiares y toda la ciudadanía para compartir una jornada de reflexión y memoria. En la víspera, el presidente Alberto Fernández anunció la construcción del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos en el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Campo de Mayo, en San Miguel, provincia de Buenos Aires. El presidente estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; y la presidenta de la Asociación de Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo, Iris Avellaneda, entre otros.



"Muchos piensan que los derechos humanos son un negocio. Esos aviones no son una publicidad, es una verdad, esto pasó acá en nuestro país", señaló el mandatario en el acto. "No era mentira que eran capaces de tirar gente viva de los aviones para hacerlos desaparecer", sentenció. Por otra parte, condenó el rol durante la dictadura de aquellos que con su "complacencia", "callaban lo que ocurría" en esos días, ante las desapariciones, torturas y secuestros de personas.



A esas críticas, el presidente resaltó el rol de los medios de comunicación de ese momento, que al día de hoy "nunca hicieron mea culpa del accionar durante la dictadura", aclaró. También aprovechó para lanzar cuestionamientos a la Justicia, donde hubo "jueces" que "convalidaban las atrocidades y barrabasadas que hacía la dictadura", agregó. "Estos sitios de la memoria nos obligan a reflexionar para decir nunca más", remarcó.



Otras actividades

Durante toda la semana y también en la jornada de hoy, se proyectarán películas y cortos alusivos a la fecha. Además, desde las 10, Madres de Plaza de Mayo, Nuevo MAS, La Cámpora, Abuelas de Plaza de Mayo y Frente de Izquierda se concentrarán en distintos puntos del conurbano bonaerense para marchar hacia Plaza de Mayo.



En Misiones, en tanto, se llevó a cabo desde anoche ya una vigilia por el Día de la Memoria en el Anfiteatro Griego de Posadas. Allí hubo presentación de artistas y música en vivo para acompañar la espera.



También ayer se realizó un acto en la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) donde se nombró a la biblioteca del anexo de esa facultad Luis Arturo Franzen y Juan Mariano Zaremba, ambos víctimas de la última dictadura Militar.



Durante el día de hoy, se llevarán a cabo marchas y actos en sintonía con las actividades nacionales. El acto se realizará hoy a las 9 en la Plazoleta de la Reforma Universitaria, avenida Corrientes y calle Belgrano de Posadas. En tanto, por la tarde se llevará a cabo un festival artístico en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez a partir de las 19, con presentaciones de artistas locales, el Ballet del Parque del Conocimiento y para el cierre, la actuación en vivo de la Bersuit Vergarabat. La entrada será libre y gratuita. Por la tarde también habrá una marcha partiendo desde las calles Mitre y Buenos Aires de Posadas a las 16.30, pasando por todos los centros clandestinos de detención que tuvieron lugar en la capital provincial. El acto de cierre será en la plaza 9 de Julio.