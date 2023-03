Aceleran cerca de casa

viernes 24 de marzo de 2023 | 6:01hs.

Con cuatro misioneros comenzará hoy en el autódromo Parque de la Ciudad de Concordia, Entre Ríos, la segunda fecha del Turismo Pista. Será la fecha del calendario más cercana a Misiones, por lo que se espera un apoyo masivo para los pilotos de la Tierra Colorada.



En la Clase 3 estarán los eldoradenses Martín Badaracco (Toyota Etios) y Jorge Possiel (Toyota Etios), el obereño Juan Pablo Urrutia (Ford Fiesta Kinetic) y el posadeño Juan Pablo Pastori (Ford Fiesta Kinetic).



Badaracco viene de hacer podio en la primera carrera del año, disputada en Concepción del Uruguay y marcha segundo en el campeonato con 32 unidades.



“Queremos seguir siendo competitivos y esperemos andar bien, es una fecha especial porque es la más cerca de casa”, indicó el eldoradense que reside en Paso de los Libres en Corrientes por razones laborales.



Por su parte, Juan Pablo Pastori (Ford Fiesta Kinetic) se ubicó en la 12ª posición del campeonato con 12 unidades y apunta a seguir sumando para meterse entre los diez del torneo.



“El equipo trabajó mucho sobre el chasis del auto y en la puesta a punto. Vamos con ganas de funcionar bien y creo que vamos a estar a la altura de las circunstancias”, explicó Pastori.



Possiel se ubica en la 17° en la tabla de posiciones con 7 unidades y también saldrá a sumar fuerte. “Creo que estamos sustancialmente mejor, tanto en el chasis como en el motor como para pelear arriba. Concordia es un circuito que me gusta y donde hemos tenido buenos resultados. Vamos con la expectativas a tope” explicó Possiel.



Por último Urrutia (Ford Fiesta Kinetic) no tuvo un buen inicio del año y buscará la recuperación.



“Vamos con buenas expectativas, el equipo trabajó mucho sobre el auto y vamos con ganas de recuperar el buen funcionamiento que no pudimos tener en la primera fecha y de sumar fuerte pensando en el campeonato. Sabemos que tenemos un buen medio mecánico y que estamos para estar más adelante”, asegruó el obereño.



Quien estará ausente será el eldoradense Luciano Viana (Ford Fiesta Kinetic), quien resolvió bajarse y estará solamente en el zonal.



La actividad de la segunda fecha del Turismo Pista comenzará hoy con los entrenamientos oficiales y la primera clasificación. Mañana por la mañana se disputará la segunda y definitiva clasificación, mientras que por la tarde, desde las 16.30 y por TyC Sports, se podrán ver las tres series.



El domingo, desde las 11.55 y por TyC Sports, irá la final que será a 14 vueltas o 35 minutos.