Tuberculosis: preocupa que el 20% de los pacientes abandona el tratamiento

viernes 24 de marzo de 2023 | 6:05hs.

Una enfermedad que persiste en la población pese a los esfuerzos por eliminarla, por lo cual amerita mantener la vigilancia e incluso la búsqueda activa de los casos. Con 40 notificaciones actuales y un promedio de entre 200 y 300 anuales, Misiones se alinea a la media nacional de infectados con tuberculosis. Sin embargo, lo que preocupa a los equipos de salud es el abandono del tratamiento dado que un enfermo no tratado seguirá contagiando.



“De la cantidad de pacientes que tratamos, el 20% abandona la medicación. Al año aparecen de nuevo porque les vuelven los síntomas. El tema es el contagio y el contacto, es una persona que está contagiando a más personas; por cada paciente con tuberculosis, diez se contagian y uno es posible que se enferme”, sostuvo en diálogo con El Territorio, Mariana Rolón Zandegiacomo, coordinadora del Programa Provincial de Tuberculosis.



“Armamos una red el año pasado porque la pandemia fue devastadora, no tenían medios para acercarse a retirar la medicación y todo era muy complejo en tratamiento y controles. Se perdieron muchos tratamientos, entonces con esta red junto al Ministerio de Salud y zona Capital en todos los Caps para que cada uno con los datos de los pacientes de su jurisdicción puedan ir a visitarlos”, contó la especialista.



En lo que va del año hay 40 pacientes notificados, pero alrededor de 300 se registra anualmente, siendo el pico de contagio entre julio y agosto. “Creen que es una gripe mal curada o neumonía y, cuando les diagnostican, es otra cosa” comentó Rolón respecto de las causas que influye en la disparada de casos en esos meses.



“Esto no tiene estrato social, afecta a cualquier persona que tenga ciertos factores que desencadenan la enfermedad. Si bien es muy contagiosa, la persona que está tratada a los 20 días ya no contagia. Es importante que el paciente se acerque y controle porque al mes se siente bien y deja la medicación, cuando esto es un tratamiento de seis meses mínimo”, aseveró.



Y en esa línea detalló: “Son cuatro antibióticos diferentes que se toman con un mínimo de seis meses, dependiendo de la condición del paciente puede ser un poquito más o no. Es todos los días, dependiendo del peso también del paciente se toma cierta cantidad de pastillas. Es gratuito. Desde el programa mandamos al interior y todas las localidades tienen un referente que los va controlando para que tomen la medicación. En las aldeas de pueblos originarios van promotores todos los días a hacer controles, pero la mayoría de los pacientes toma ambulatoriamente”.



“Hay pacientes que se derivan a internación por tuberculosis. Son menos. Es en el Hospital Baliña, hay pabellones especiales para que no se contagie el personal de salud, con respiradores especiales. Son pacientes con muy bajos recursos que no pueden hacer un aislamiento en su domicilio de manera correcta, o tal vez, pacientes que están muy deteriorados y no tienen recursos alimentarios. Es muy bajo, de cinco o diez personas al año”, comentó la médica.



“A nivel país estamos en una media. Estamos bien pero podríamos estar mejor, por eso la lucha. La gente cree que esta enfermedad ya no existe. Queremos visibilizar para que la gente no se relaje porque esta enfermedad es muy contagiosa y hay que tomar la medicación. Es prevenible y curable, pero todavía tenemos que visibilizar más esta situación”, reflexionó.



“Los síntomas principales son tos con catarro, tos de más de quince días, fiebre, sudoración nocturna y el paciente en un mes baja entre cinco y diez kilos, lo que es muy notorio. El diagnóstico se hace por el catarro, se observan las materias que tiene, y la radiografía”, describió al tiempo que agregó: “Esto no se contagia tomando mate o por los utensilios, sino que se contagia hablando, cantando, tosiendo; se contagia a través de las gotitas pero el paciente debe estar más de cuatro horas hablando o conviviendo con esa persona para que se contagie”.



La edad pico es en edad productiva, entre los 20 y los 40 años. Se da más en hombres que en mujeres, pero afecta a ambos. Además, señaló: “Tenemos bastantes casos en aldeas mbya guaraní y es difícil porque son pacientes nómades”.

La lucha se conmemora hoy

Se conmemora hoy el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, y desde el Área de Neumonología del Hospital Escuela de Agudos “Doctor Ramón Madariaga”, su responsable, Susana Azcona planteó: “Es una enfermedad infecciosa, crónica, que afecta primordialmente los pulmones, pero puede presentar una infección generalizada, la vía de infección es aerógena, es causada por una bacteria que es el bacilo Koch. Es una infección que puede tener una evolución subaguda o crónica”.



Al tiempo que comentó que se trata de una patología milenaria, “durante mucho tiempo se ha relacionado con el bajo nivel socioeconómico, con estado de desnutrición, hacinamiento; hoy sabemos que puede afectar a toda la población, en situaciones clínicas que predisponen a esta enfermedad”.



Asimismo, la profesional remarcó que es de difícil diagnóstico, “se caracteriza por ser una gran simuladora, muchas veces es confundida con causas crónicas, infecciones como cuadros gripales, bronquitis”.



A ello, agregó información sobre la prevención: “Se pueden prevenir las formas graves de tuberculosis, que serían las meningitis, y para ésta existen vacunas que se aplican al nacimiento, que previenen meningitis por tuberculosis”.