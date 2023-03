Hija de una víctima de la dictadura advierte "una negación importante" sobre lo ocurrido

jueves 23 de marzo de 2023 | 16:14hs.

Abogada como su padre, María Eva tiene un recuerdo muy presente de esa persona tan querida que el proceso militar le arrebató en el '77. "Papá es una persona a quien recordamos siempre, lo tenemos siempre presente. Hoy el entorno, la situación del país está hablando de la flexibilización laboral, y nos hacen recordar cuán necesaria sería su presencia, y la de los otros abogados que desaparecieron junto con él", inició contando en LRA 12.

Contó que su padre, "apenas se regresó a la democracia, fue convocado por Cámpora. Él era abogado laboralista, ya tenía una trayectoria como peronista, fue detenido en el 55, también en el 60 por el plan Conintes (utilizado para reprimir las huelgas obreras y las protestas estudiantiles durante la presidencia de Frondizi), nuevamente en el 69, así que siendo abogado de la CGT de acá, de Mar del Plata, y siendo laboralista conocido, es convocado por Cámpora para tener un panorama respecto de la legislación laboral, y de cómo podía encararse una política laboral con la llegada de la democracia después del gobierno militar. Y cuando comienza el gobierno del general Perón mi papá fue convocado para ser la cabeza, el organizador de una tarea titánica realmente, que fue la conformación de lo que es ahora la Ley de Contrato de Trabajo. Era la organización de todas las normas que van desde el inicio de la relación laboral hasta su finalización, con los avatares que se van dando".

Y así, Centeno comenzó esa tarea con otros profesionales, siendo él mismo quien organizaba todo, siempre con la idea fundamental -que está explícito en su mismo articulado- de que "el trabajo no es una mercancía, sino que el trabajo es dignidad y forma parte de la persona", replicó su hija.

"Y por esa razón, como no iban a permitir que sigan desguazando esa ley como lo hicieron en el 76, ya se empezaron a preparar todas las resistencias físicas y jurídicas. Primero lo secuestraron, y después lo asesinaron", agregó María Eva.

No obstante, recalcó que "como hija de una víctima de ese régimen, recuerdo a mi madre llevando bolsos de comida a Dolores, a Ushuaia, porque él estuvo en varios centros clandestinos, y hoy puedo decir que hay una negación importante de un sector, hay chicos que no saben que sus padres fueron asesinados, y no son hijos de quienes los criaron. La memoria no es solamente el 24 de marzo, es de todos los días con las pequeñas cosas que tenemos que ir reivindicando".

La noche de las corbatas

Centeno era uno de los abogados laboralistas más prestigiosos del país y concentraba la representación del 80 por ciento de los sindicatos en Mar del Plata. Era un peronista ortodoxo, conservador y muy leal a la CGT. Centeno fue el autor fundamental de la Ley de Contrato de Trabajo, que data de septiembre de 1974.

Se conoce como "La noche de las corbatas" al conjunto de secuestros de abogados y familiares de estos, 14 personas en total, realizados por integrantes del Ejército Argentino que actuaban en forma ilegal. El día 7 de julio del año 1977, a la salida del estudio jurídico donde desarrollaba sus tareas profesionales en Mar del Plata, fue interceptado por un grupo de gente armada.

Centeno sufrió la tortura y muerte junto a otros compañeros como Salvador Arestín, Raúl Alaiz, Tomás Fresneda, María de las Mercedes Argañaráz de Fresneda, Néstor García Mantica, María Esther Vázquez de García. Lograron sobrevivir los abogados Camilo Ricci y Carlos Bozzi.

En homenaje a este hecho, en 2014 se sancionó la ley 27.115 que instituye “el día 7 de julio como el día del Abogado Laboralista”.