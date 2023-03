El mensaje motivacional de Enzo Fernández antes del festejo de la Selección argentina: “Que sea un gran día”

jueves 23 de marzo de 2023 | 11:15hs.

El campeón del mundo con la Selección argentina Enzo Fernández regresa a la cancha de River para jugar un amistoso ante Panamá este jueves a las 20.30 y en la previa les dejó un mensaje a todos los hinchas que vean el partido o asistan al estadio Mâs Monumental.

“Que sea un gran día y disfrutemos todos juntos”, escribió el joven mediocampista del Chelsea. Las puertas de River abrirán a las 15.30 y el homenaje comenzará a las 16 con distintas bandas en vivo.

Enzo se fue hace menos de un año de River. Tuvo un breve paso por el Benfica y ahora juega en la Premier League con Los Blues.

Enzo Fernández y un reencuentro muy especial: volvió a River y le dio una sorpresa a sus excompañeros

Enzo Fernández volvió a River. Un rato antes de presentarse al entrenamiento de la Selección argentina, el futbolista se dio una vuelta sorpresa por el predio del club en Ezeiza y visitó a sus excompañeros. Fue un reencuentro muy especial con abrazos, risas y fotos.

“Pasó un campeón del mundo a saludar por casa”, posteó River en sus redes sociales junto a fotos de Enzo con Lucas Beltrán, Paradela y Enzo Pérez, entre otros jugadores.

Enzo Fernández, íntimo: el mensaje de la convocatoria al Mundial que no vio

“Mati Manna (ayudante de Lionel Scaloni) tenía la configuración de WhatsApp que borra los mensajes en 24 horas. Lo busqué y aparecía el mensaje eliminado. No sabés cómo me puse. Me mandó un audio y pensé que me iba a quedar en el celular. En un momento de la semana, le estaba por escribir, pero dije ‘Voy a esperar la lista tranquilo’”, reveló el ex River en diálogo con AFA Estudio.

Luego, agregó: “Yo no le quería preguntar a otro porque no sabía si les habían avisado también, ni idea. Y en ese momento tenía onda con todos, pero hablaba con muy pocos. Cuando escuché que estaba en la lista definitiva estuve durante 10 minutos llorando solo en la cama, disfrutando, explicó.