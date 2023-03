Gendarmería va a participar en la autopsia a joven brasileña

jueves 23 de marzo de 2023 | 6:03hs.

La autopsia a Vanessa de Olivera Da Silva (19), brasileña muerta el martes en medio de un operativo policial en Bernardo de Irigoyen, se realizará en la jornada de hoy por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial y Gendarmería Nacional, según expresaron fuentes ligadas a la investigación.



Según pudo reconstruir El Territorio, la medida fue dispuesta por las autoridades del Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, a cargo del juez Ariel Belda Palomar. La intención del magistrado es brindar la mayor transparencia a la investigación y asegurar la cadena de custodia.



Por esta razón, serán los representantes de la fuerza federal, a cargo de la investigación, quienes reciban los elementos destinados a análisis, principalmente el proyectil que le dio muerte a la joven.



Como se informó ayer la fuerza provincial fue la encargada de la realización de las pericias de rigor en la casa donde ocurrieron los hechos, ubicada en la línea de frontera con Brasil, a orillas del río Pepirí Guazú. Este cauce, sin embargo, es más bien un hilo de agua donde la frontera es invisible.



En el lugar, detallaron fuentes del caso, se incautó un arma calibre .38 de fabricación brasileña y no se pudo constatar la presencia de drogas, aunque los investigadores consideran que pudieron ser descartadas antes de la llegada de los efectivos policiales.



Esta arma, al igual que las incautadas a tres oficiales que participaron del procedimiento, serán peritadas.



De esta manera, una vez que se incorporen al expediente las pericias de Criminalística se hará una constatación de lo declarado por los efectivos y el hombre detenido en el lugar, identificado como Alejandro Damián R. (33), conocido como Dente.



Todos declararon sin juramento, lo que comúnmente se describe como “testigos sospechosos”. También se les practicó el correspondiente estudio de parafina para determinar si dispararon armas.



En el caso de los funcionarios públicos, para asegurar esta prueba se dispuso que fueran demorados el mismo martes, aunque en horas de la noche recuperaron su libertad.



A la espera de estos elementos, desde la fuerza federal también están en constante comunicación con las autoridades brasileñas con la intención de entregar el cuerpo de la joven a sus familiares una vez que concluya la autopsia.



Estas averiguaciones revelaron un gran impedimento y una triste historia familiar, debido a que la madre de la joven fue asesinada y por el femicidio está detenido su padre.



Se confirmó que De Olivera Da Silva tenía una tobillera electrónica dispuesta por la Justicia brasileña en razón de varias causas por delitos contra la propiedad, la última por hurto.



Asimismo, no se revelaron expedientes relacionados al narcotráfico o narcomenudeo.



Como informó ayer este medio, en la frontera la describieron como “una fisura, que no sabe dónde estaba parada. Fisura mal. Andaba dando vueltas siempre por Tránsito Pesado re pasada”, señalaron.



Al respecto, los vecinos de la zona declararon que el lugar donde ocurrieron los hechos funciona como un refugio para adictos, donde distintas personas, tanto de Brasil como de la localidad llegan a consumir y “ranchear”.