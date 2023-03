Un joven falleció luego de recibir un disparo en su cara

jueves 23 de marzo de 2023 | 6:03hs.

Un joven identificado como Ernesto Genaro Yanusiewez, de 22 años, murió en las primeras horas de ayer, luego de ser partícipe de un confuso episodio en la localidad de Puerto Iguazú.



Según las primeras informaciones brindadas por fuentes policiales, este matutino pudo saber que la víctima presentaba un disparo en la zona de la mandíbula.



Por el hecho la Policía de Misiones demoró a dos mujeres que estaban presentes en el momento de lo sucedido, aunque en horas de la noche fueron liberadas debido a que no se hallaron elementos en su contra.



El confuso episodio ocurrió en la madrugada de ayer, aproximadamente a las 1.30, en el barrio Las Leñas de la Ciudad de las Cataratas. Una vez que los efectivos llegaron al inmueble encontraron el cuerpo de Ernesto tendido en el suelo.



Ante esto, se presentó en el lugar el médico policial de turno, quien luego de examinar el cuerpo del joven, estableció que tenía una herida de bala en la mandíbula inferior derecha sin orificio de salida, lo que habría producido su muerte. Se solicitó la correspondiente autopsia legal.



Por otra parte, constituida la comisión policial, mantuvieron diálogo con Belén F. (18), quien relató a los uniformados que se encontraba en el domicilio antes mencionado junto a su novio, Ernesto Yanusiewez (22) y Camila I. (17), amiga de la pareja. A su vez, las dos testigos del acontecimiento indicaron que la víctima era quien manipulaba el arma cuando se produjo el disparo.



Además, la joven de 18 años mencionó que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas y que en un determinado momento comenzaron a a discutir. Entonces Yanusiewez comenzó a manipular un arma de fuego.



Acto siguiente, el muchacho ejecutó varios disparos al aire pero la bala no salía. Luego se apuntó a su propia cara y volvió a percutar el arma, con el infortunio que en esa ocasión sí salió el proyectil, lo que le provocó la muerte.



Por lo expresado por las testigos a los uniformados, el revólver se disparó por accidente y la bala ingresó en la parte baja del pómulo derecho del joven de 22 años, quien murió al instante.



En principio, se preservó el lugar del hecho, se solicitó médico policial y se convocó a personal de la División Criminalística para realizar las tareas de rigor. A su vez, se puso en conocimiento de lo sucedido al juez de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, Martín Britez.



Por orden del magistrado, se procedió al secuestro de un arma de fuego tipo revólver calibre 32 largo con tres cartuchos, una vaina servida percutada, un cartucho percutado y un teléfono celular marca LG.



Posteriormente, el titular del Juzgado dispuso la demora preventiva de Belén F. y de la menor Camila I., quienes se encontraban en el lugar del hecho. Al cierre de esta edición ambas jovenes fueron liberadas sin imputación en la causa, ya que luego del allanamiento realizado, no se hallaron elementos que las comprometan.



Asimismo, fuentes judiciales informaron que esperan el resultado de la parafina realizada a ambas jóvenes y un muchacho que vive en el mismo terreno, en una casita precaria que está al frente de la casa donde pasó todo.