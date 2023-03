Enfrentó al supuesto ladrón de su ganado

jueves 23 de marzo de 2023 | 6:03hs.

Un productor ganadero de la ciudad de Apóstoles decidió enfrentar a un hombre a quien acusó de haber robado animales vacunos de su propiedad.



Sucedió el pasado lunes a la mañana y la secuencia fue filmada con un teléfono celular.



En las imágenes se puede observar la tensión en el ambiente y a su vez queda en evidencia que el supuesto damnificado y presunto ladrón se conocían de antes.



"Te llevaste todas mis vacas, mi padre le dio lo que quiso a ustedes y vos me robaste todas las vacas de ahí, no tenés cara", lo acusó.



Inmediatamente se puede observar al productor asestándole una trompada en la nuca mientras otros hombres miraban.



Si bien el hecho no pasó a mayores fue necesaria la intervención de la Policía, ante la que fue radicada una denuncia por supuesto hurto de ganado mayor que terminó en la Justicia.



Acusaciones cruzadas

Santiago S. denunció ante las autoridades que su tío, Fabián F., se presentó en su campo alertando que cuatro animales vacunos que estaban encerrados en el corral eran suyos.



En ese contexto vinculó a Reynaldo S. como quien presuntamente hurtó y vendió esos animales a un ganadero de la zona, que después comercializó con el denunciante (sobrino del damnificado).



Eso generó la acalorada discusión y los uniformados que actuaron en la escena constataron la presencia de un grupo de animales vacunos encerrados.



En su descargo Fabián F. manifestó que cuatro eran de su propiedad, los cuales estaban extraviados desde 2020 y que en su momento sospechaba de Reynaldo A. que tiene un campo lindante al suyo.



Por lo tanto, intervino el titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, Miguel Ángel Faría, quien dispuso que se realice la constatación de marcas por parte de Senasa. Las pericias correspondientes realizadas determinaron que sólo dos de las cuatro vacas señaladas por Fabián F. poseen marca, perteneciente a la progenitora de éste, mientras que los otros dos no tienen ninguna marca visible.



En consecuencia los animales permanecerán a resguardo en la propiedad de Santiago S. hasta que desde el ámbito judicial se emita alguna decisión sobre qué hacer.