Las pruebas contra Rolo Angelotti que revelarían dos décadas de abusos

jueves 23 de marzo de 2023 | 5:00hs.

El misionero Francisco “Rolo” Rolando Angelotti Notarbartolo, acusado de ser líder de una organización dedicada a la explotación sexual y corrupción de menores, se abstuvo de declarar ayer, según pudo saber El Territorio por fuentes del caso. La audiencia indagatoria se concretó en horas de la mañana por el juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Patricio Lugones.



Del procedimiento participó otro de los imputados, Raúl Ignacio Mermet, quien también eligió el silencio. Ambos, reconstruyó este medio, eligieron abogado oficial. Lo que se supo es que escucharon los elementos en su contra, que se enmarcaría en asociación ilícita, trata de personas y corrupción de menores, aunque eso se definirá en un eventual procesamiento.



Como se sabe hasta el momento son cuatro los detenidos, sospechados de haber montado una estructura destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad con el fin de someterlos y abusarlos sexualmente. Los hechos ocurren desde 1999 hasta la fecha y transcurrieron tanto en Buenos Aires como en Misiones.



Angelotti Notarbartolo aparece como el más comprometido, incluso se supo que los procedimientos respondieron a que constantemente se estaba moviendo desde Misiones o Buenos Aires o a otros países, siempre acompañado, por lo que esas personas podrían estar siendo víctimas de trata. Urgía detenerlo para evitar más víctimas.



En los documentos de la causa a la que tuvo acceso El Territorio y forman parte del expediente se describen cuatro hechos de abuso de menores entre los años 1999 y 2003, cuando ambas víctimas tenían menos de 13 años.



Según las declaraciones de los jóvenes, en ese entonces conocieron al implicado mediante salas de chat, por internet, y éste se movilizaban en una camioneta 4x4 por distintas partes de Caba y provincia de Buenos Aires.



Uno de los tantos detalles estremecedores que surgen es que los encuentros - en el automóvil, su casa, pero principalmente en moteles- se hacían los fines de semana porque las víctimas iban al colegio, algo que también demuestra el pleno conocimiento de la edad de los chicos por parte del acusado.



Lo que se reconstruyó es que ya desde esa época Angelotti Notarbartolo llevaba niños de condiciones humildes desde Misiones y los alojaba en una casa de General Rodríguez. Una de los denunciantes describió que mantuvo encuentros -fue abusado sexualmente - con Angelotti y un niño de 9 años “con acento misionero”.



El modus operandi se repetía: el misionero “ofrecía” a los menores a otras personas, según declararon las dos víctimas mencionadas, quienes relataron que fueron presentados a varios hombres. También les facilitaba material pornografico mediante un correo y una contraseña de su propiedad.



Entre los abusadores mencionados aparecen Mermet, un amigo de la infancia del misionero, y Marcelo Corazza, el ganador de la primera edición de Gran Hermano realizada en 2001 y actual productor del programa. El expediente también describe que uno de los menores fue entregado al productor, quien se movilizaba en un auto.



El encuentro se produjo en plaza Miserere y luego Corazza condujo hasta Costanera Sur, donde detuvo el auto. Allí se produjo el abuso - todos los detalles se preservan - mientras Angelotti Notarbartolo esperaba muy cerca.



Pero la Justicia no se quedó con estos relatos y fue más allá: dispuso que los teléfonos celulares de los implicados sean intervenidos a finales del año pasado, situación que transcurrió hasta la actualidad. Se incorporaron más de 100 horas de grabaciones en las que se reveló que en la casa de Oberá seguía funcionando la captación de menores y se cometían todo tipo de abusos.



El acusado, que vivía hasta ser detenido sobre la calle Ralf Singer hablaba mayormente con el imputado Andrés Fernando Charpenet. Refirió relaciones - abusos - con varios menores de edad. A uno de ellos se refería como “baby”.



“Angelotti le refiere a su amigo Charpenet que, X no lo “tiene tan habilitado” como para entregárselo; pero X sí y le ofrece que, si viajan a Buenos Aires, “él se prende para eso” -haciendo referencia a los actos sexuales. Vale decir, a través de dicha frase le ofrece los servicios sexuales de X, aunque le reclama que Charpenet “quiere todo, el completo”; a lo que éste le responde “bueno, a ver, depende lo que salga lo que pinte, así que bueno dale, che””, se desprende del analisis de esas escuchas.



Los viajes, las compras de ropa, los paseos son las estrategias repetidas para captar menores de edad. En este sentido, ayer el sitio Infobae reveló una conversación del misionero: “Le dije escuchame... Te llevo ahora a los 18 cuando cumplas (...) Mañana cumple 16 viste. En dos añitos más, cuando cumpla 18, le dije: ‘Te llevo a Miami. Vamos a Orlando, Disney’. Y me dijo: ‘Bueno dale, dale, sí de una jaja...’”.



Entre el material incorporado a la causa aparece una conversación en la que se le reprocha a Angelotti Notarbartolo que se exponía con niños públicamente e incluso iba a fiestas clandestinas con ellos. “Si boludo pero es de jardín no me traigas al niño rata, ni a ese. Vení con toda la gente que vos quieras, pero no esa gurisadita de jardín”, fue el reclamo. Su respuesta fue: “vos me tenés envidia porque te gustaría salir con nenitos de esa edad”.



“Tenés 50 años, hijo de puta”, recibió luego. Tras más dos décadas de prácticas aberrantes ya no le importaba nada.

Un ciber, un boliche y artes marciales

En la casa funcionaba una pizzería que vendía por delivery. Foto: Cristian Valdez

Tal y como reveló ayer El Territorio, Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo mantenía un alto perfil público y estaba relacionado al rubro gastronómico. En su domicilio funcionaba una pizzería delivery y era el parrillero del pabellón argentino del Parque de las Naciones.



“Desde chico mi pasión fue la cocina y tengo una variedad de centros gastronómicos en el país”, expresó en un video promocional de un evento del que participó como jurado el año pasado.



Extrovertido y verborrágico, Angelotti Notarbartolo llegó a Oberá hace casi dos décadas y su primer emprendimiento fue un ciber y panchería en el centro; luego tuvo un boliche y después una academia de artes marciales. Todos ámbitos donde se mezclaba con menores y jóvenes.