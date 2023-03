Macron defendió su reforma jubilatoria

jueves 23 de marzo de 2023 | 6:02hs.

La presentación televisiva del presidente no colaboró para calmar los ánimos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, rompió ayer el silencio público de varios días y afirmó que la reforma jubilatoria que aprobó por decreto debe estar vigente “para fin de año”, pese a que es resistida por sindicatos, la oposición y gran parte de la población y que derivó en masivas protestas y en un recurso para anularla aún por resolverse.



A su vez, calificó de “sediciosos” a los manifestantes que cometieron desmanes en las protestas que se suceden contra la reforma desde mediados de enero, y que recrudecieron luego de que el mandatario liberal decidiera sacarla por decreto y no que fuera votada.



Macron insistió en que elevar la edad jubilatoria a 64 años es una medida “necesaria”, aunque admitió que no lo hace “feliz, y hubiera preferido no hacerlo”, en una entrevista en las principales cadenas de televisión, asumiendo la “impopularidad” de la reforma.



El Consejo Constitucional de Francia debe revisar la ley en las próximas semanas en respuesta a recursos presentados por partidos opositores, y el presidente sólo podrá promulgarla después de que el organismo dé su aprobación.



Las declaraciones del presidente fueron “un desprecio para los millones de personas que se manifiestan” contra su reforma, dijo el secretario general de la central obrera Confederación General de Trabajo (CGT), Philippe Martinez.