La chacra de la velocidad

La localidad de Azara inauguró el domingo pasado su ‘picódromo’ de tierra, el primero de la provincia para uso exclusivo de los picadores de toda la zona sur de Misiones.



Si bien en la zona se realizaban picadas en la pista de aviación de Apóstoles, se tuvieron que dejar de realizar debido al despegue y aterrizaje de las aeronaves que combaten los incendios en la zona. Los picadores, entonces, se quedaron sin un lugar específico para desarrollar su actividad y empezaron a picar en las calles, lo que creó un problema para los municipios.



Así gracias a la sinergia del estado municipal de Azara y un privado se pudo armar el ‘Picódromo de Azara’, en el campo de Dany Burnik, que se ubica a un kilómetro del casco céntrico de Azara.



“Acá en Azara son muy fanáticos de las motos y surgió la idea porque la ‘gurisada’ se quedó sin un lugar. Dany me vino a plantear la posibilidad de hacer un picódromo en su chacra y si lo podía ayudar a poner en condiciones la pista y le dimos una mano. Todo esto es para que los picadores tengan un lugar, porque iban a probar a Concepción de la Sierra y que no corran en las calles de Azara. Empezamos a tirar ideas y se armó el picódromo que fue toda una atracción para la zona”, explicó el intendente de Azara Daniel Yendrika, quien hace 30 años corre en motos y pasó por todas las disciplinas.



“Fue una repercusión que no esperábamos, el fin de semana vino gente de Santo Tomé, de Garruchos y de todo Misiones, el pueblo se revolucionó. Es algo diferente y nos ayudó a sacar los picadores de las calles”, agregó Yendrika.



“La idea nació el año pasado, después organizar una picada en Concepción de la Sierra, pero no salió como queríamos, tuvimos muchas diferencias con la otra persona y ahí decidí hacer un picodromo en mi chacra”, contó por su parte Dany Burnik, organizador del lugar.



“Vino gente de Santo Tomé, de Oberá, de Santa Rosa, Brasil, de Leandro N. Alem, Posadas, Apóstoles, Concepción de la Sierra y de Azara. Tuvimos 90 inscriptos”, agregó.



“La idea es hacer un campeonato todo el año. Nos faltan detalles que vamos a ir mejorando fecha a fecha. Dany tiene mucha experiencia con las motos y me va ayuda a ir mejorando y que tengamos un gran picódromo y que salga cada vez mejor”, cerró el dueño del predio.