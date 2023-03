Ultramaratón: Miguel Alfonso se alista para la Copa Sudamericana

jueves 23 de marzo de 2023 | 6:01hs.

El atleta eldoradense Miguel Alfonso competirá el próximo domingo en la primera Copa Sudamericana de Ultramaratón que se desarrollará en Mar del Plata, aunque para lograr el objetivo necesita conseguir apoyo económico.



El evento tendrá el reconocimiento de la IAU (organización internacional de ultradistancias) y se dividirá en 12 horas y otra de 50 kilómetros, además contará con participantes de toda la región.



“Soy atleta desde hace cuatro años y me dedicaba a hacer pruebas de fondo, medio fondo y de obstáculos. Pero este año tomé la decisión de unirme a las ultramaratones”, remarcó Alfonso en diálogo con El Territorio.



“Este será mi primer encuentro bajo esta modalidad. Logré pagar la inscripción pidiendo plata prestada y vendiendo algunas pertenencias, por lo que ahora me está faltando cubrir el costo de la estadía”, agregó el atleta, quien también ya tiene resuelto el traslado.



“Al publicar esta inquietud en mis redes sociales la respuesta de la gente me sorprendió mucho, no sólo porque algunos me ayudaron con lo que pudieron, sino también por los mensajes de apoyo que recib”, relató.



Alfonso necesita cubrir 24 mil pesos para lograr la meta y los interesados lo pueden hacer mediante el siguiente contacto telefónico: 3751-309732.