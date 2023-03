Wanda Nara y Mauro Icardi: viaje, reconciliación y obsequios de amor

jueves 23 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Luego de varios perdones, reconciliaciones y crisis desde octubre 2021, Wanda Nara y Mauro Icardi parecen transitar el camino de la reconciliación. Luego del recordado affaire del futbolista con Eugenia la China Suárez en un hotel de París, la modelo había iniciado los trámites de divorcio y la separación de bienes.



Ahora, con ella trabajando en Argentina y él en Turquía, los movimientos recientes conducen a una marcha atrás en su decisión, y todo parece indicar que le dan una nueva oportunidad a su relación y a la familia que formaron.



“Mauro es el hombre de mi vida. Mauro es mi familia. No podemos comparar”, respondió cuando le preguntaron por qué había podido perdonar a su esposo pero no a la actriz, en una entrevista realizada en LAM. Tras esas palabras, el futbolista viajó a la Argentina para visitar a su esposa que se encuentra en el país desde hace varias semanas y en donde estará por un tiempo más. Es que por primera vez en mucho tiempo aceptó un trabajo que requiere su presencia en Buenos Aires: es la conductora de la nueva edición de Masterchef, que empezó el último lunes por la pantalla de Telefe.



Wanda permanecerá en el país hasta que terminen las grabaciones del reality de cocina. Por caso, sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto -de su matrimonio anterior con Maxi López- comenzaron el ciclo lectivo en un colegio privado de Buenos Aires para no perder sus estudios. Mientras que Francesca e Isabella -de su relación con Icardi- lo iniciaron en una institución de Estambul, en donde actualmente está viviendo el futbolista que se destaca en el club Galatasaray.



Así las cosas, Mauro Icardi aprovechó que tenía días libres y viajó desde Turquía hacia la Argentina para visitar a su esposa y su familia, y que sus hijas se reencontrasen con su madre y sus hermanos. Hasta que la conductora finalice sus compromisos laborales con Masterchef, esta es la alternativa que encontró la pareja para que no pase demasiado tiempo sin verse.



Tras el encuentro, el futbolista compartió en sus redes imágenes de ambos. En una se los puede ver con el logo de fondo del programa que ella conduce: “Muchos éxitos esta noche, mi amor”, había escrito el futbolista durante el estreno. En tanto que un día después publicó una instantánea donde ambos se encuentran juntos en un pasillo. Esa imagen también fue replicada por ella en sus redes, donde además dio a conocer un costoso obsequio.



Un corazón, un emoji de regalo y el nombre del futbolista son los detalles que acompañan a las imágenes del presente de reconciliación: un reloj Patek Philippe modelo Auquanaut, un modelo que desde su salida en 2019 enamoró al mundo de los relojes, por su esencia deportiva sin perder los detalles del buen gusto. Con una caja realizada en oro blanco y un fondo de cristal de zafiro, que desde la página oficial de la marca aseguran que se trabaja sólo por encargo, mientras que en sitios de compra en los Estados Unidos es posible conseguirlos por alrededor de 120.000 dólares.



Pero claro, no es la primera vez que el futbolista realiza ese tipo de presentes. Según había revelado la actual conductora en una entrevista en la TV italiana, él la había sorprendido al momento de intentar reconquistarla con una cartera de la exclusiva marca Hermès, valuada en 300.000 euros. Se trata del modelo Himalaya Birkin 30, que cuenta con detalles de 18 quilates de oro blanco y diamantes incrustados.



Por su parte, Mauro Icardi también mostró en sus redes sociales un regalo recibido: una caja con mini cakes de Betular, la patisserie de uno de los jurados del ciclo que conduce su mujer.