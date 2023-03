El presidente encabezó un acto con Massa en medio de tensiones internas

jueves 23 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández se mostró ayer junto al ministro de Economía, Sergio Massa, en un acto en la provincia de Mendoza, donde se puso en marcha el tren a Palmira después de 30 años sin servicio. Sobre el final de su discurso, Fernández pidió a los presentes: “¿Saben lo que les pido, compañeros? No me dejen soñando solo con la utopía de la igualdad. Suéñenla conmigo”.



La aparición pública del jefe de Estado y el ministro, que viajaron juntos a la provincia cuyana, se dio luego de las tensiones que tuvieron lugar al interior del gobierno la semana pasada tras conocerse la escalada de la inflación al 6.6% en el mes de febrero.



Además, trascendió que en los últimos días Massa y Fernández discutieron por teléfono y el ministro de Economía cuestionó los off the record del entorno presidencial en los que se criticó su gestión y que profundizan la interna en el Frente de Todos. Sin embargo, desde Casa Rosada desmintieron categóricamente cualquier operación contra el creador del Frente Renovador.



Ayer en horas de la mañana, el ministro de Economía se había reunido con banqueros para explicarles los detalles de su decisión de que todos los organismos públicos nacionales canjeen sus tenencias de bonos en dólares bajo legislación extranjera por títulos públicos en pesos que emitirá el Tesoro.



El encuentro comenzó pasadas las 9 en el Salón Belgrano del Ministerio de Economía. Allí estuvieron los secretarios de Política Económica, Gabriel Rubinstein, y de Finanzas, Eduardo Setti, además del jefe de gabinete de asesores, Leonardo Madcur, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y el titular del Indec, Marco Lavagna, entre otros.



En el acto al que asistieron ambos, también estuvieron el gobernador, Rodolfo Suárez, y el ministro de Transporte, Diego Giuliano. Allí, Fernández se refirió a la situación económica actual y sostuvo que está “peleando día a día por recuperar la Argentina en un presente muy complejo” y remarcó que “en cualquier rincón de la patria está el Estado presente”.



“Que en estos tiempos difíciles nadie baje los brazos. En la política hay distintas miradas. Hay que recordar y tener memoria”, manifestó el jefe de Estado. “Que nadie los confunda, que nadie les haga suponer que es la política. No es la política. Es un tiempo muy difícil”, manifestó.



Ante la mirada atenta de Massa, Fernández remarcó que la sequía afectó “muchísimo” a la Argentina. Y continuó: “Estamos peleando día a día por recuperar a la Argentina. Cuando creíamos que la pandemia y la guerra ya habían pasado, llegó una sequía que nos afectó muchísimo, pero no paramos, seguimos construyendo escuelas, universidades, hospitales, mejorando rutas”.



Por último, al referirse a los 40 años de la restauración democrática, el presidente Alberto Fernández argumentó: “Nuestra generación tenía la utopía de la democracia. Ahora que lo hemos logrado, y vemos tanta desigualdad en la argentina, tenemos que ponernos en la cabeza una nueva utopía: se llama igualdad”.



Sobre el cierre de su discurso y en tono electoral, citó al histórico dirigente peronista Antonio Cafiero: “Solía decir ‘Quien sueña solo, sólo sueña; pero quien sueña con otros, puede cambiar el mundo’”. “¿Saben lo que les pido, compañeros? No me dejen soñando solo con la utopía de la igualdad. Suéñenla conmigo”, pidió.



Fernández encabezó la Marcha Blanca para el regreso del tren que une Palmira con Buenos Aires después de tres décadas sin ese servicio. “El tren hoy ha llegado a Mendoza y eso es un logro de todos”, aseguró el presidente, y mencionó el hecho como uno de los objetivos de su gestión, que es la de “federalizar la Argentina”.



De acuerdo a la comunicación oficial, en la formación viajó el personal técnico de Trenes Argentinos desde Retiro, de donde partió el martes por la noche, hasta la ciudad mendocina de Palmira –pasando por Justo Daract– para controlar el estado general de las vías y habilitar el servicio de pasajeros regular entre Buenos Aires y Mendoza.

El mercado reaccionó en forma negativa a la venta de bonos

El mercado reaccionó en forma negativa a las nuevas medidas anunciadas por el Ministerio de Economía para contener la brecha cambiaria, en medio de temores de escasez de divisas por una merma en las exportaciones agrícolas tras un feroz sequía.



En el segmento de renta fija, los bonos en dólares se derrumbaron hasta casi 7%, con caídas encabezadas por el Global 2041 (-6,9%), el Global 2041 (-6,7%), y el Bonar 2038 (-6,1%). Así el riesgo país escala 5% a 2.459 puntos básicos, máximos en 4 meses. Vale recordar que previo al anuncio del día del martes, los bonos cerraron con ganancias de hasta casi 4%.



Según informó Economía, ordenará a los organismos públicos canjear sus bonos en dólares bajo ley extranjera (globales o GD) por instrumentos en pesos bajo legislación local. El monto total abarca a unos U$S 4.000 millones. Además, procederá con la incorporación de los bonos en dólares bajo ley local (bonares o AL) en la operatoria de dólar CCL.



“Las medidas apuntan a cumplir con tres objetivos del Gobierno: controlar la brecha cambiaria, conseguir financiamiento en pesos para cubrir el déficit fiscal y cumplir con la meta de emisión con el Fondo Monetario Internacional (FMI) -del 0,6% del PIB de adelantos transitorios y transferencias de utilidades-”, reportaron desde la consultora Cohen.